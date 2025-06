Počela je još jedna Baš Naš priča na krovu Zagreba!

Baš Naš festival ponovno je osvojio plato Gradec i pretvorio ga u najzabavniju zagrebačku pozornicu na otvorenom. Ako je suditi po otvaranju, pred nama je nezaboravno ljeto u metropoli. Uz najpoznatije hitove Destiny's Child, Eminema, Outkasta, Missy Elliot te ostale uspješnice 2000-ih i 2010-ih godina, zaplesale su stotine posjetitelja, među kojima i Miran Kurspahić, Toma Marić, Luciano Plazibat, Lu Jakelić, Marija Mazalin i brojna druga poznata lica.

Ovakav glazbeni vremeplov poslužio je kao najava posebnog programa koji će obilježiti Baš Naš Sunset. Svaki će dan Plato Gradec postajati pozornica za najpoznatije glazbene programe i DJ-eve. RNB Confusion, popularni Taking The Trash Out i KPP koncept, tematske večeri poput Abba x Mama Mia ili Best of Eurovision tek su dio 25-dnevnog bogatog rasporeda. Za one željne zabave bilo kojeg dana u tjednu, plato Gradec sa svojim predivnim pogledom na grad bit će najbolja ljetna lokacija. Omiljenim zagrebačkim festivalom sada vladaju lampice i zelene oaze pune biljaka, a posebna atrakcija fotogenični su photopointovi prepuni bujnog zelenila. Jasno je da će, kao i svake godine, Baš Naš osvojiti društvene mreže!

Signature kokteli te talijanska, meksička, azijska i američka ponuda hrane itekako su osvojili goste prvog dana festivala. Bili gurmani ili ne, na platou Gradec dobro će se jesti - od tacosa i neizostavnih burgera do gyoza i brojnih vrsta tjestenine. Trebamo li dodati da će popularni, osvježavajući mochi zasladiti sva znatiželjna nepca?

Zabavno i gužvovito. Tako bi se u dvije riječi moglo opisati otvorenje novog izdanja Baš Naš festivala i ono nešto što je Zagrebu itekako nedostajalo u ovom periodu godine. Školski praznici mogu početi, afterwork druženja krenuti, a opuštene ljetne večeri tek su sad dobile smisao.

Detaljan program svih događanja na Baš Naš festivalu možete pratiti putem službenih kanala - Facebook i Instagram profila.