INmusic #17 i Teslin toranj

Uz vrhunski glazbeni program, INmusic festival #17 u sklopu sedamnaestog izdanja festivala ponovno predstavlja već prepoznatljivi festivalski toponim - Teslin toranj. INmusicova konstrukcijska replika povijesnog Teslinog tornja izgrađenog na Long Islandu u New Yorku, prva je takva građevina u svijetu. Teslin toranj je podignut 2016. na Jarunu, doseže 30 metara visine i težak je više od 220 tona. Otvoren za publiku, toranj svake godine donosi jedinstveno iskustvo audiovizualne projekcije od 360 stupnjeva putem koje se odaje počast Nikoli Tesli kao humanističkom geniju i ocu modernog doba te povijesti moderne glazbe koja je u svojoj apolonijsko-dionizijskoj dualnosti najraznovrsniji medij i umjetnička forma za samoartikulaciju, a koja bez otkrića koja nam je u nasljedstvo ostavio Tesla, nikada ne bi prodrijela u svaki dom i postala tako esencijalan dio naše svakodnevnice.

Ovogodišnji program na Teslinom tornju dodatno obogaćuje nastup Le Zbora, prvog lezbijskofeminističkog zbora u Hrvatskoj i regiji. Le Zbor će kroz sva tri festivalska dana u suton otvarati večernji program Teslinog Tornja energičnim a cappella repertoarom od 'Internacionale' do 'Bella Ciao', oblikujući prostor solidarnosti. Nakon nastupa Le Zbora, DJ i VJ simultano preuzimaju program unutrašnjosti Teslinog Tornja, uživo spajajući ritmove i projekcije pretvarajući Teslin toranj u multimedijski epicentar zajedništva i energije.

Massive Attack, Kasabian, Air, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, St. Vincent, The Streets, Kim Deal, Foster the People, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, YARD, Press Club, KOIKOI, Sailor Honeymoon, The Pill, Mitsune, Ki Klop, Tidal Pull, Lika Kolorado, stereosister, Neven, Škofja Loka, Monohrom, Vagina Corporation, balans, Lelee, Nejc Pipp i Žena dio su impresivnog glazbenog programa INmusic festivala #17, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu, od 23. do 25. lipnja 2025. godine. Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od samo 119 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 119 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 59 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne isključivo putem službenog festivalskog webshopa. Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica dostupan je isključivo putem službenog festivalskog webshopa.