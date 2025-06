Brundanje 2025. – gdje rock, pivo i dobra vibra sviraju u istom ritmu

Zagrebačke Gajnice će krajem lipnja ponovno zadrhtati u ritmu gitarskih rifova, mirisu finog street fooda i svježini vrhunskog craft piva! Brundanje - Craft, Rock & Street Food Festival vraća se 27. i 28. lipnja na dobro poznatu lokaciju: dvorište Pivovare Medvedgrad u Huzjanovoj 36. Ako volite rock, pivo i dobru hranu, ovo je vaša ljetna stanica.

Petak kreće snažno, nastupom Prljavog kazališta (Bodalec i Houra) spremnog na više od dva sata dobre svirke, a za Prljavce će vas zagrijati zagrebački rock bend Donkey Hot na čelu s Vilijem Gopcem. Subotu otvara energični M.O.R.T., zatim slijede Edo Maajka, karizmatični Jura Stublić & Film, a festivalsko finale donosi nezaustavljivi Kawasaki 3P.

Bit će to pivska bajka za velike: više od 10 različitih vrsta piva i dvije pivske premijere, uključujući klasike poput Zlatnog medvjeda, Fakin IPA-e, Baltazara i neizostavne Gričke vještice, točit će se po cijeni od samo 3,5 eura! U ponudi pića i ove će se godine naći kokteli, a pridružit će se im se i Old Pilot's Gin - za sve koji vole gin-tonic s karakterom. Želite li nešto prigristi? Tri genijalna food pointa zadovoljit će i najzahtjevnija nepca: Picnic iz Zadra dolazi u srebrnoj street food raketi s nagrađivanim delicijama; Živa Vatra peći će pizze pred vašim očima - prava atrakcija, a The M Brothers burgeri i ostala mesna jela mamit će vas na repete.

Warming up s twistom - petak od 18:30 i subota od 18:00 sati rezervirani su za besplatnu vođenu turu kroz Pivovaru Medvedgrad s Purgericom - Josipom Šiklić, koja će vam otkriti tko je skuhao Gričku vješticu.

Ulaznice su u redovnoj prodaji po cijeni od 25 EUR po danu sve do 25. lipnja. Nakon toga - zadnja tri dana uoči festivala - cijena se povećava na 30 EUR po danu pa ne čekajte zadnji tren i ugrabite svoje ulaznice na vrijeme na www.entrio.hr. Djeca do 12 godina ulaze besplatno uz pratnju odraslih.

Ulaz se otvara od 17 sati, besplatan parking osiguran je pokraj pivovare, a sve se plaća isključivo cashless, svim karticama.

Brundajte i rundajte u dvorištu Pivovare Medvedgrad, jer ako je suditi po prva dva izdanja - Brundanje 2025. će rasturiti još jače!

Više info na pivovara-medvedgrad.hr . https://www.facebook.com/pivovaramedvedgrad

https://www.instagram.com/pivovaramedvedgrad/