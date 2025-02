Pink Floyd History u Tvornici

Godina 2025. označava šezdesetu godišnjicu osnutka Pink Floyda, jednog od najutjecajnijih rock bendova svih vremena. Ovaj britanski sastav ostavio je neizbrisiv trag u povijesti glazbe, a povodom jubileja diljem svijeta organiziraju se koncerti, tribute turneje i posebna izdanja koja odaju počast ovom neponovljivom bendu. Jedan od najpoznatijih tribute bandova, talijanski PINK FLOYD HISTORY u sklopu turneje "Welcome to the Machine Tour 2025" dolazi 7. travnja u Tvornicu Kulture u Zagrebu, a ulaznice se mogu nabaviti na Eventim.hr.

Turneja PINK FLOYD HISTORY "Welcome to the Machine Tour 2025" donosi novi, nezaboravan live show koji obuhvaća šezdeset godina revolucionarne glazbe Pink Floyda. Program uključuje bezvremenske hitove koji su Pink Floyd učinili jednim od najutjecajnijih bendova svih vremena, od "The Dark Side of the Moon" do "The Wall". Središnji dio koncerta posvećen je remek-djelu psihodelične glazbe - albumu "Wish You Were Here". Najpoznatije pjesme s albuma, poput "Shine On You Crazy Diamond", "Welcome to the Machine" i "Wish You Were Here", bit će izvedene uživo u atmosferi ispunjenoj emocijama i vizualnim doživljajem.

Osim glazbe, turneja PINK FLOYD HISTORY "Welcome to the Machine Tour 2025" pruža i nezaboravno osjetilno iskustvo. Spektakularni svjetlosni efekti, dojmljivi vizuali i naracija vode publiku kroz priču o Pink Floydu, dočaravajući povijest benda i njegov utjecaj na glazbu i kulturu. Na pozornici će nastupiti vrhunski glazbenici koji će, kroz svoju strast i talent, oživjeti besmrtne pjesme Pink Floyda s impresivnom vjernošću i snažnom energijom, stvarajući iskustvo koje se ne propušta.

PINK FLOYD HISTORY prema mišljenju mnogih, najbolji je europski bend specijaliziran za repertoar Pink Floyda. Više od desetljeća s velikom strašću izvode pjesme legendarnog benda, privukavši na svoje koncerte više od 500 000 obožavatelja.