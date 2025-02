Papa Roach premijerno u Hrvatskoj

Papa Roach, pioniri alternativnog hard rocka premijerno stižu u Hrvatsku 4. kolovoza 2025. i to na jednu od najljepših pozornica Jadrana - Ljetnu pozornicu u Opatiji! Svjetska turneja pod nazivom "Rise of the Roach Tour" koja je krenula krajem siječnja iz Berlina bit će velika proslava 30. godišnjice benda i 25. godišnjice njihovog revolucionarnog albuma Infest. Nakon rasprodanih dvorana u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi, turneja će nastaviti u sjevernoameričkim arenama i amfiteatrima, a na ljeto se Papa Roach ponovno vraćaju u Europu i prvi put nastupaju i u Hrvatskoj. Ulaznice kreću u pretprodaju 19. veljače u 10 sati putem službene stranice benda, od 20. veljače bit će dostupne preko Eventim newslettera, a službena prodaja počinje 21. veljače putem Eventima.

Žestoki kalifornijski momci dva puta nominirani za Grammy, izdali su jedanaest studijskih albuma do danas, s najnovijim, Ego Trip iz 2022., za vlastitu etiketu, New Noize Records. Papa Roach glazba skupila je više od 850 milijuna streamova diljem svijeta, a Ego Trip album izbacio je četiri broj 1 singla i pridodao njihovom impresivnom broju od 26 Top-10 hitova i 12 hitova #1 na Rock, Alternative i Hot AC ljestvicama. Poznati po svom iskrenom pristupu mentalnom zdravlju, bend već dugo koristi svoju platformu za podizanje svijesti o temi samoubojstva. U početku svojim kultnim hitom "Last Resort" i kroz njihovu nedavnu suradnju s Carrie Underwood na "Leave A Light On (Talk Away The Dark)" koja se penjala po glazbenim ljestvicama gotovo cijelu 2024. godinu.

Papa Roach sada otvara novo poglavlje s izdavanjem pjesme "Even If It Kills Me" koju su premijerno izveli na samom početku prvog koncerta turneje, u Berlinu 21. siječnja. Set lista koncertan sadržavala je najomiljenije pjesme s albuma Infest za proslavu njegove 25. obljetnice. Uz navedene pjesme, na popis su uvrštene i "Dead Cells", "Broken Home" te naslovna "Infest". Izbor pjesma nije bio ograničen nije na pjesme s obljetničkog albuma. Naime, pjesme s omiljenih albuma obožavatelja poput Getting Away With Murder (2004.), The Paramour Sessions (2006.) i Ego Trip (2022.) također su se mogle čuti na ovom velikom koncertu.

Od svog izdanja 2000. godine, Infest je postigao četverostruku platinastu nakladu u SAD-u. Najpoznatija pjesma albuma, "Last Resort", čak je zaradila nevjerojatnih šest puta platinastu nakladu u SAD-u, a samo na Spotifyju preslušana je više od milijardu puta. Niti jedna druga pjesma Papa Roacha ne premašuje tu brojku, ali brojke streaminga za cijeli album govore same za sebe. Pjesma "Between Angels And Insects" trenutačno ima preko 130 milijuna streamova, dok se "Blood Brothers" približava brojci od 70 milijuna. Ovaj revolucionarni album apsolutno zaslužuje proslavu godišnjice - ne samo kao prekretnica za bend, već i kao jedan od najvećih favorita obožavatelja unutar cijele zajednice alternativnog hard rocka.

