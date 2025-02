Marigold Box u Tvornici svira najveće Nirvanine hitove

Marigold Box, jedan od najboljih europskih tribute bendova Nirvane, u sklopu turneje „GRUNGE NEVER DIES" po prvi put stiže i u Zagreb. Najveći hitovi grungea odzvanjat će Tvornicom kulture u subotu, 22. ožujka 2025. godine.

Nirvana - „Heart-Shaped Box"

Marigold Box talijanski je bend iz Bergama i ovog će ožujka po prvi put zasvirati u Zagrebu. Ističu se po svom autentičnom oslikavanju moćne i snažne glazbe Kurta Cobaina i Nirvane, a svojim iskrenim i emotivnim nastupom u trajanju od preko dva sata prizivaju neodoljivu i nostalgičnu sliku benda koji je ostavio neizbrisiv trag u svjetskoj glazbi. Vokal Luce Worma Terzija, koji je poznat i kao član talijanskog prog rock benda Animatronic, vjerno prenosi zvučnu sliku Cobaina - od najsirovijeg debitantskog albuma „Bleach", preko hitova s iznimno uspješnog „Nevermind" do posljednjeg „In Utero". Uz Marigold Box ostavština Nirvane nastavlja živjeti, svojim koncertima nastavljaju prenositi najmoćnije riffove i sirovu energiju kakvu su imali prvaci grungea.

Nirvana - „Come As You Are"

U sklopu velike europske turneje pod nazivom „GRUNGE NEVER DIES" u planu im je posjetiti više od dvadeset gradova - svirat će u Njemačkoj, Švicarskoj, Italiji, Srbiji, Makedoniji, a jedna će im od stanica biti i Hrvatska. Marigold Box prizvat će duh Nirvane i grungea 90-ih, a publika će u Tvornici kulture imati priliku čuti sjajne izvedbe velikih numera i prisjetiti se diskografije pionira žanra. Na setlisti se nalaze bezvremenski hitovi kao što su „Smells Like Teen Spirit", „Come As You Are", „In Bloom", „Heart-Shaped Box", „Lithium", „All Apologies" i „Where Did You Sleep Last Night".

Nirvana - „Where Did You Sleep Last Night" (MTV Unplugged)

Marigold Box na jednu će večer oživjeti glazbu Nirvane i u čast Kurta Cobaina odsvirati moćan dvosatni set za zagrebačku publiku u Tvornici kulture.

Ulaznice po cijeni od 10 eura dostupne su na blagajni Tvornice kulture, na svim prodajnim mjestima CoreEventa i online na platformi CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 12 eura.