TuneUp/om na Sharpe Festival

We Move Music Croatia nastavlja s projektom TuneUp, osmišljenim za sve mlade profesionalce željne iskustva u organizaciji showcase festivala diljem Europe. Nakon uspješne suradnje s PIN Conference u Skopju, BuSH showcase festivalom u Budimpešti, MENT festivalom u Ljubljani, Tallinn Music Week Festivalom u Tallinnu, mladim profesionalcima je sada otvorena prilika za putovanje u Bratislavu na Sharpe Festival! Sharpe Festival održava se od 24. do 26. travnja, a prijaviti se možete još samo dva dana, tj. do 16. travnja.

Prijavite se još dva dana!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedGJkqIGVYU0hPFd3Nlavpq9wYBMI2EhU2MUQDW7Pofh6RBA/viewform

Primarni cilj projekta TuneUp je poticanje profesionalnog razvoja mladih njihovim pozicioniranjem u stvarne situacije gdje mogu promatrati, učiti i aktivno doprinositi. Sudjelovanjem na showcase festivalima, mladi profesionalci steći će sveobuhvatan uvid u funkcioniranje glazbene industrije. S obzirom na to da u Hrvatskoj također postoji veliki manjak profesionalaca u glazbenoj industriji, ovaj projekt je nužan kako bi se krenulo prema njegovom rješenju.

Prijavitelji trebaju dostaviti životopis i motivacijsko pismo u kojem će navesti svoje područje interesa, a moraju imati minimalno 18 godina. Nepristrana komisija i organizatori festivala će pregledati prijave i odabrati sudionike na temelju njihovog potencijala, motivacije i usklađenosti s ciljevima projekta. WMMC pokriva putne troškove te će osigurati prikladan smještaj za vrijeme trajanja festivala (do maksimalno tjedan dana), kao i dodatne troškove povezane sa sudjelovanjem na festivalu.

Tijekom festivala, sudionici će volontirati u različitim odjelima, stječući praktično iskustvo. Svaki sudionik bit će uparen s profesionalcem iz industrije koji će ga voditi i mentorirati tijekom festivala. Također će sudjelovati na radionicama i panel diskusijama kako bi produbili svoje znanje o industriji. Nakon festivala, sudionici će predati izvještaj u kojem će opisati svoja iskustva i uvide koje su stekli. Ove povratne informacije bit će ključne za procjenu učinkovitosti programa i implementaciju poboljšanja.



Ovaj projekt mladim profesionalcima nudi neusporedivu priliku za stjecanje izravnog iskustva u glazbenoj industriji. WMMC je predan podržavanju sljedeće generacije glazbenih profesionalaca, pružajući im potrebne resurse za njihov napredak.



Projekt je financiran u sklopu LIVEMX projekta.