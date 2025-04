Soulfly se vraća u Zagreb

Kao rado viđen gost u našim krajevima, Max je nastupao s raznim bendovima nebrojeno puta. Soulfly se vraća pred zagrebačku publiku u jeku aktualnog hvaljenog albuma "Totem" i ljeta punog festivalskih nastupa. Zagreb će tako imati jedinstvenu priliku doživjeti bend ovakvog kalibra na ekskluzivnom klupskom nastupu.

Soulfly - "Prophecy"

Max Cavalera, jedan od najznačajnijih predstavnika metal glazbe, kroz Soulfly isprepliće brazilsku tribal i world glazbu s brojnim stilovima metala. Baš kao i prijašnji bend Sepultura, i Soulfly udara prepoznatljivu notu i redefinira metal s tekstovima koji se dotiču politike, spiritualnost, agresije, a prvih šest albuma je odmah završilo na Billboardovoj ljestvici 200 albuma. S 12 albuma iza sebe i zlatnom nakladom, Soulfly su ikone metala, a singlovi poput "Bleed", Back To Primitive", "Tribe", "Eye For An Eye" su upisani u glazbenu povijest.

Soulfly - "Bleed"

Povratak pred zagrebačku publiku, u jedan od prostora koji su do sada punili i rasprodavali, još jedna je prilika čuti ikone metala i neuništivog Maxa Cavaleru i Soulfly.

Ulaznice su u prodaji od petka, 11. travnja od 10:00 sati, po cijeni od 25 eura. Od 28. travnja cijena će iznositi 28 eura, a na dan koncerta, ako ih ostane, ulaznice će koštati 30 eura. Ulaznice su dostupne u sustavu Core Event, kao i Dirty Old Shopu i Rockmarku.