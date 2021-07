Pijete li kavu prije doručka?

Kava je sjajan napitak s mnogim dobrim karakteristikama, no jedna stvar koju radite nije baš najbolja za vaše zdravlje.

Ljudi koji vole kavu, vole ju zbog mnogo čega, ali glavni razlog je što ih ujutro razbudi. Ako ste među takvima, ipak biste, prema stručnjacima, trebali malo odgoditi svoju prvu jutarnju šalicu. Naime, postoji idealno vrijeme za popiti kavu.

To nije čim ujutro otvorite oči, bolje je malo pričekati jer ćete tako izbjeći anksioznost te promjene raspoloženja koje dolaze s takvom dozom kofeina ujutro. Također, ako kavu popijete nešto kasnije, energija koju vam ona daje potrajat će duže.

U čemu je stvar? Anksizonost nakon prve kave, koji mnogi osjećaju, mogla bi biti rezultat "sudaranja" kofeina i kortizola, hormona koji se aktivira kada smo pod stresom.

Prema jednom istraživanju, nakon što se probudimo, kortizol i adrenalin u kombinaciji nam daju "injekciju" energije prvih 30 do 45 minuta. Kada se u to još uključi i kofein to može imat neke negativne utjecaje poput anskioznosti.

Zbog toga je bolje prvu šalicu kave malo odgoditi. Najbolje ju je popiti kada prestane djelovanje kortizola i adrenalina, nakon spomenutih 45 minuta ili čak sat vremena nakon buđenja. To osigurava da će kofein djelovati samostalno.

Ako ne možete čekati toliko dugo da popijete kavu, možete si pomoći tako što ćete prije kave piti puno vode, piše Eat this.