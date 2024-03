Pet najčešćih znakova nedostatka vitamina

Minerali i vitaminii vitalni su za pravilan rad organizma. Mnogi od nas dobivaju ih iz zdrave, uravnotežene prehrane, ali ponekad može doći do nedostatka određenog vitamina ili minerala.

Bez obzira na razlog, važno je uočiti simptome koji na to ukazuju. Ako se nedostatak vitamina ne liječi, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Evo pet najčešćih znakova nedostatka esencijalnih vitamina i minerala.

Bol u kostima i mišićima - vitamin D pomaže u apsorpciji kalcija, što znači da osjećaj oslabljenih i bolnih kostiju može biti pokazatelj niskih razina. Bolovi u mišićima također mogu signalizirati nedostatak vitamina D jer on ima važnu ulogu u osiguravanju učinkovitog rada naših mišića.

Lomljiva, suha kosa - lomljiva i suha kosa, kao i prorijeđena kosa, mogu biti uzrokovane nedostatkom cinka jer folikuli na našem tjemenu slabe s nedostatkom ovog minerala. Ovaj mineral može se naći u mesu, ribi i mliječnim proizvodima, ali, kao i svi ostali hranjivi sastojci na ovom popisu, također se može uzimati kao dodatak.

Moždana magla - moždana magla i gubitak pamćenja zapravo mogu biti uzrokovani nedostatkom vitamina B koji se nalazi u bjelančevinama i lisnatom zelenom povrću. Vitamin B podržava kognitivne funkcije, pa njegov nedostatak može utjecati na naše mentalne sposobnosti.

Slabi zubi i infekcije desni - vitamin C ima važnu ulogu u našoj oralnoj higijeni, posebno kada je riječ o pomoći u prevenciji bolesti desni. Nedostatak vitamina C može dovesti do povećanog rizika od infekcija desni i slabijih zuba. Može se naći u namirnicama kao što su agrumi, paprika i brokula.

Zamagljen vid - ovaj simptom može biti znak nedostatka vitamina A, koji se nalazi u lisnatom zelenom povrću poput špinata i brokule, te povrću poput mrkve i slatkog krumpira. Vitamin A jača imunološki sustav i važan je za zdravlje očiju, pa se njegov nedostatak može očitovati kroz zamagljen vid ili poteškoće s vidom pri slabom osvjetljenju.

Dakle, ako ste zabrinuti zbog potencijalnog nedostatka vitamina i minerala, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom obiteljske medicine.