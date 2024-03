5 vrsta smrznutog voća za konzumaciju ako želite smršaviti

Mislite li da je smrznuto loše? Varate se - smrznuto voće sadrži dijetalna vlakna, važnu hranjivu tvar koja pomaže da dulje ostanete siti, što ga čini izvrsnom opcijom za sve one koji žele smršaviti.

Dijetetičari tvrde da je smrznuto voće jednako hranjivo kao i svježe voće te da nema razloga da ga se izbjegava u prehrani.

Dijetetičari Jo Peterson i Toby Amidor izdvojili su pet vrsta smrznutog voća koje je najbolje jesti ako želite izgubiti kilograme.

Banane - jedna od najboljih namirnica koje možete imati pri ruci u zamrzivaču, su smrznute banane, tvrdi dijetetičarka Jo Peterson. Objašnjava da su "smrznute banane savršen dodatak smoothiejima za stvaranje vrhunske kremaste, slatke konzistencije uz dodatak hranjivih tvari". Banane sadrže vlakna koja potiču osjećaj sitosti, ali i probiotike pogodne za crijeva, te kalij koji pozitivno utječe na krvni tlak.

Divlje borovnice - "Divlje borovnice manje su od tradicionalnih svježih borovnica, ali su i slađe s manje šećera", objašnjava dijetetičar Toby Amidor. Za usporedbu, porcija od jedne šalice divljih borovnica sadrži deset grama prirodnog šećera i šest grama dijetalnih vlakana, dok obične borovnice sadrže 15 grama prirodnog šećera i četiri grama dijetalnih vlakana, prenosi Eating Well. Borovnice su bogate antocijaninima, a redovita konzumacija utječe na cjelokupno zdravlje, uključujući zdravlje srca, dijabetes, održavanje tjelesne težine i neurozaštitu.

Jagode - jedna šalica smrznutih jagoda sadrži 3 grama dijetalnih vlakana i ima samo 50 kalorija, prema USDA-i. Zahvaljujući niskokaloričnom profilu i prirodno slatkoj prirodi, savršena su poslastica koja će zadovoljiti želju za slatkim, a istovremeno pomoći u postizanju ciljeva vezanih uz mršavljenje. Prema studiji iz 2021. godine objavljenoj u časopisu Nutrients, provedenoj na odraslim osobama s pretilošću i povišenim lošim LDL kolesterolom, oni koji su konzumirali 2,5 porcije jagoda dnevno tijekom četiri tjedna, imali su koristi od poboljšanja inzulinske rezistencije i razine lipida, prenosi Eating Well.

Mango - studija iz 2022. objavljena u časopisu Nutrients otkrila je da su i djeca i odrasli koji su konzumirali mango imali kvalitetniju prehranu u usporedbi s onima koji nisu uživali u tom voću. Osobito muškarci koji jedu mango imaju veću vjerojatnost da će imati niži BMI, opseg struka i tjelesnu težinu u odnosu na one koji izbjegavaju mango, prenosi Eating Well. Unos manga u prehranu povećava šanse da ćete unijeti više vlakana, magnezija, kalija i vitamina A, C i E te manje dodanog šećera, što ga čini odličnim odabirom ako želite izgubiti kilograme.

Višnje - "Višnje su bogate antocijaninima, za koje se pokazalo da pomažu ubrzati oporavak mišića nakon vježbanja", objašnjava Amidor i dodaje da imaju protuupalna svojstva. Ako pokušavate izgubiti višak kilograma ili vježbate kako biste održali formu, višnje su odlična opcija za konzumaciju.

Sve u svemu, smrznuto je dobro, pa ga i jedite ;)