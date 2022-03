Pet mirnih odredišta u svijetu

Kako bi obilježio travanj kao mjesec osviještenosti o stresu, Booking.com, čija je misija olakšati svima da istraže svijet, odabrao je pet najboljih mirnih odredišta diljem svijeta idealnih za osviještene putnike. Katkad su tijelu i umu potrebni samo dobar odmor i opuštanje i, s ponovnim otvaranjem svijeta međunarodnih putovanja, istraživanje novog odredišta može imati iznimno pozitivan utjecaj na naše blagostanje.

Uz 80% putnika iz Hrvatske koji tvrde da je vrijeme za mentalno opuštanje njihova motivacija za putovanja*, zašto ne biste uzeli malo prijeko potrebnog vremena i pobjegli od žurbe svakodnevice? Od prirodnih ljepota Kostarike i Čilea do kulturnog utočišta Japana, ovaj popis mirnih i istinski veličanstvenih mjesta diljem svijeta pomoći će putnicima da pronađu mir i razbistre um

Alajuela, Kostarika

Pobjegnite u Alajuelu u Kostariki i istražite ljepote Majke prirode. Putnici mogu razbistriti um u opuštajućoj termalnoj kupki u toplicama Termales del Bosque, okružiti se očaravajućim krajolikom svjetloplave rijeke Celeste ili prošetati slikovitom stazom oko vulkana Poas, gdje ih očekuju predivna tišina, prostor i spokoj.

Gdje boraviti: Butik hotel Rio Celeste Hideaway Hotel smješten je u prašumi uz Nacionalni park Tenorio Volcano i nudi luksuzne bungalove s rustikalnim, ali istodobno modernim ugođajem. Ovaj objekt sudjeluje u Programu održivih putovanja na Booking.com-u jer provodi različite mjere za održivost kako bi gostima ponudio održiviju opciju boravka. Pronađite mir u zvukovima džungle i divite se vodopadu na rijeci Celeste koja vijuga kroz netaknutu prirodu Nacionalnog parka Palo Verde.

Stockholm, Švedska

Švedska je mjesto na kojem su životni stil, kultura i tradicija hrane povezani s prirodom, a Stockholm je nezaobilazno odredište za čišćenje uma, tijela i duše. Zaplovite oko predivnog obližnjeg arhipelaga od 30.000 otoka ili uživajte u nordijskom ritualu rješavanja stresa znojenjem uz detoksikacijski izlet u saunu uz jezero Hellasgården. Istražite sve što prirodni rezervat u Stockholmu nudi tijekom obilaska pješice s vodičem: upijte zapanjujući pogled s visokih granitnih stijena, zaplivajte u jezeru ili naučite kako naložiti logorsku vatru.

Gdje boraviti: Otkačeni Victory Hotel smješten je u idiličnom Starom gradu u Stockholmu i nudi jedinice s morskom temom nadahnute hotelskom zbirkom pomorskih antiknih predmeta. Zahvaljujući mjerama za održivost koje provodi, objekt također ima oznaku 'Održivi objekt' na Booking.com-u. Baršunasti namještaj, udobne kožnate fotelje te podno grijanje u kupaonici jamče iznimno ugodan boravak. Opustite se u osamljenom kutku hotelskog lounge bara, preznojite se u sauni ili se okupajte u plitkom bazenu.

Los Rios, Čile

Otputujte u regiju Los Rios u Čileu i istražite biološki rezervat Huilo-Huilo kako biste otkrili čuda prašume uz veličanstvenu pozadinu Anda. Boravak u prirodi može učiniti čuda za mentalno zdravlje, a šetnja kroz Nacionalni park Villarrica idealno je mirno utočište za posjetitelje koji žele razbistriti um i napuniti se energijom.

Gdje boraviti: Outscape Fuy, Huilo Huilo drvena je koliba s čajnom kuhinjom i grijanjem smještena na osami usred šume. Ova udobna koliba s pogledom na ledenjačko jezero Pirehueico i spektakularnim pogledom na vulkan Choshuenco s jedne strane ima staklene stijene od poda do stropa i idealno je mjesto za bijeg od svakodnevice.

Costa Blanca, Španjolska

Costa Blanca prekrasna je obala na jugoistoku Španjolske koja se proteže na više od 120 milja (oko 200 km), ali ovdje se krije mnogo više toga od samo sunca, pijeska i mora. Otputujte u Cartagenu na gastronomski i kulturni obilazak i upoznajte nasljeđe i povijest te upijte mir koji nudi priroda posjetom slapovima Algar ili pak pješačenjem golemim područjem zaštićene prirode Serra Gelade.

Gdje boraviti: Raskošni objekt Suites del Mar by Melia nalazi se samo na nekoliko minuta od pješčane plaže i nude smirujući dekor u pastelnim tonovima i prirodnom drvu, dok svaka jedinica ima terasu s impresivnim pogledom na more. Gosti se mogu riješiti stresa u hotelskom spa centru Sanarium Circuit Spa, koji ima bazen na krovu i hidromasažnu kadu s prekrasnim pogledom na Sredozemno more.

Kanagawa, Japan

Neposredno izvan neonski osvijetljenog i ekscentričnog Tokija nalazi se obalni grad Kanagawa, koji nudi plaže, Bude i botaničke vrtove mnogo bolje od onih u velikom gradu. Posjetitelji mogu prošetati prekrasnim vrtom Sankeien i istražiti svoju duhovnost posjetom hramu Hasedera i Velikom Budi iz Kamakure. Posjet jezeru Ashi i očaravajućem vodopadu Sunset Falls zajamčit će vam osjećaj spokoja.

Gdje boraviti: Za potpuno autentični doživljaj Japana tu je objekt Gyokutei, tradicionalno prenoćište koje nudi jedinice sa slamnatim tatami podovima i futonima za spavanje. Ovo je prenoćište smješteno na vrhu brda u Hakoneu i ima unutarnju kupku s termalnom vodom i pogledom na okolne raskošne vrtove. To vam u kombinaciji s uslugom masaže osigurava najbolje moguće opuštanje.

