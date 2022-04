6 čarobnih Michelinovih odredišta za ljubitelje dobre hrane

Za mnoge ljubitelje hrane posjet restoranu s Michelinovom zvjezdicom nije samo najbolji dio putovanja, već često i glavni razlog putovanja. Bilo da se radi o jelovniku za degustaciju u 12 sljedova ili kušanju lokalnih delicija kod uličnog prodavača, najbrži način za upoznavanje kulture neke zemlje često je upravo hrana na vašem tanjuru.

Budući da 63% putnika iz Hrvatske želi isprobati nove okuse na putovanju*, Booking.com pregledao je recenzije stvarnih putnika** kako bi izradio popis najboljih gurmanskih iskustava za putnike koji traže iznimnu kvalitetu i VIP uslugu dostojnu zvijezda. Od glavnih gradova poznatih po vrhunskoj hrani do skrivenih gastronomskih dragulja, od ovih šest primamljivih odredišta narast će vam zazubice.

São Paulo, Brazil

São Paulo, jedna od najuzbudljivijih gastronomskih metropola na svijetu, odredište je s najviše preporuka za fine dining prema globalnim putnicima Booking.com-a. U njemu se nalazi čak 9 od 14 restorana s Michelinovim zvjezdicama u Brazilu, a hrana koja se nudi pruža iskustvo koje ne smijete propustiti. U nezaobilaznu ponudu spadaju brazilska poslastica coxinha, kroketi od usitnjene piletine u obliku batka, i feijoada, izdašni gulaš od crnog graha. Oba se jela mogu naći na jelovniku brojnih živopisnih kafića, barova i tržnica s hranom. Posjetitelji mogu bolje upoznati svijet ulične hrane tijekom privatnog obilaska tržnica u São Paulu, na kojem će kušati lokalne delicije i upoznati najbolje tržnice s hranom u ovom gradu.

Gdje boraviti: Elegantan Hotel Fasano São Paulo nalazi se na vrhunskoj lokaciji, u srcu ekskluzivne četvrti Jardins, a nudi spoj stilova Milana i Manhattana te je savršen smještaj za gurmanski doživljaj grada uz fine dining. Ima unutarnji bazen, jazz bar i jedan od najboljih brazilskih spa centara, a nudi i moderan talijanski jelovnik nagrađen Michelinovom zvjezdicom, s ručno rađenom tjesteninom i plodovima mora. U blizini se nalazi D.O.M., koji je proglašen devetim najboljim restoranom na svijetu i koji oživljava najautentičnije okuse brazilske kuhinje pod vodstvom svjetski priznatog chefa Alexa Atale.

Madrid, Španjolska

Ovaj dinamični glavni grad poznat je po muzejima svjetske klase i opuštenom životnom stilu, a nudi fantastičnu gastronomsku scenu s brojnim kuharima obučenima diljem svijeta koji eksperimentiraju s novim sastojcima i tehnikama kuhanja. Madrid je neizostavno mjesto za goste koji žele ekskluzivan gurmanski doživljaj, a nudi više od 20 restorana s Michelinovim zvjezdicama koje vode chefovi svjetske klase. Za pravu kulinarsku pustolovinu isprobajte privatan gurmanski obilazak u pratnji vodiča, tijekom kojega možete posjetiti brojne restorane, barove s tapasima i tržnice s hranom te kušati lokalne specijalitete i dobiti uvid u kulinarsku tradiciju Madrida.

Gdje boraviti: Moderan smještaj NH Collection Madrid Eurobuilding, koji ima oznaku 'Održivi objekt' i minimalistički, ali šaren interijer, nudi fine dining iskustvo na višoj razini. U sklopu hotela nalazi se restoran DiverXO s tri Michelinove zvjezdice. Pokrenuo ga je Dabiz Muñoz, koji je primio priznanja kritičara širom svijeta zbog svog odvažnog pristupa jelima i kreativnosti. „Galicijski jastog koji se budi na plažama Goe" spaja kuhanje u tandoor peći s rižom za sushi i glavom jastoga u vindaloo umaku - i izgleda kao umjetničko djelo na tanjuru.

Rimini, Italija

Rimini je jedan od najdragocjenijih skrivenih dragulja u Italiji, a ima zadivljujuće zlatne plaže na Jadranskom moru, prekrasnu povijesnu arhitekturu i uspješnu gastronomsku scenu. Ne čudi stoga što je ovaj obalni grad, u kojem se život vrti oko vrhunskih restorana, jedno od odredišta za vrhunsku gastronomiju s najviše preporuka putnika na Booking.com-u. Posjetitelji mogu upoznati gastronomiju grada tijekom obilaska na temu ulične hrane u malim grupama, na kojem će prošetati popločenim ulicama i dražesnim trgovima Riminija u pratnji stručnog vodiča kako bi otkrili talijanske kulinarske klasike. „Hramovi" s uličnom hranom nude slasne lokalne delicije poput piade po kojoj je Rimini poznat, odnosno beskvasnog kruha punjenog mekim sirom koji se poslužuje dok je vruć.

Gdje boraviti: Elegantan i prostran studio apartman Un Open Space in Centro Storico lijepo je namješten i nalazi se u zgradi iz 17. stoljeća u srcu grada. Nekoliko ulica dalje nalazi se Abocar Due Cucine, jedini restoran nagrađen Michelinovom zvjezdicom u Riminiju. Smješten je u šarmantnom dvorištu i nudi jelovnik koji sjedinjuje okuse Italije i Argentine. Obavezno kušajte soyottu (umak od soje s lukom iz Romagne), koja nudi spoj vrsne tehnike i lokalne tradicije i koja je postala zaštitno jelo ovog restorana.

Hong Kong, Hong Kong

Hong Kong je pravi gastronomski raj, a u njemu se nalazi najpovoljniji restoran nagrađen Michelinovom zvjezdicom na svijetu. Smješten u četvrti Mongkok, gdje je ulična hrana nezaobilazna, mali restoran Tim Ho Wan prodaje košarice s dim sumom za manje od 2 USD. Svakako rano stanite u red jer je ovaj povoljni lokal neizmjerno popularan. Nezaobilazni su specijaliteti pečena peciva sa svinjetinom s roštilja i popečci od rotkve prženi na tavi, u kojima se uživa tijekom cijele godine iako se primarno pripremaju za kinesku novu godinu.

Gdje boraviti: Elegantan hotel The Langham Hong Kong, koji ima oznaku 'Održivi objekt', nudi luksuzan izbor sadržaja, uključujući grijani bazen na krovu, teretanu otvorenu 24 sata dnevno i privatnu prostoriju za pjenušac. Jedan od pet restorana u okviru objekta legendarni je T'ang Court s tri Michelinove zvjezdice, koji je raskošno uređen u tamnocrvenim i zlatnim tonovima. Uz jelovnik pun bezvremenskih kantonskih specijaliteta koji odražavaju zlatno doba Kine, kao što su pekinška patka i pohana punjena rakova kliješta te raskošna jela od jastoga i morskih puževa, ovaj restoran zaista zaslužuje tri zlatne medalje koje mu je dodijelila turistička zajednica Hong Konga na dodjeli nagrada Best of the Best Culinary Awards.

Lyon, Francuska

Ovaj dinamičan grad poznat je kao gastronomski glavni grad Francuske i mjesto u kojem se nalazi nevjerojatnih 17 restorana nagrađenih Michelinovom zvjezdicom. Jedno je od odredišta za vrhunska jela s najviše preporuka putnika Booking.com-a. U kuhinji restorana sljubljuju se sastojci sa sjevera sa svježim sezonskim povrćem, vinom i maslinovim uljem iz južnih dolina. Gosti mogu kušati tradicionalna jela u bistroima sa stolnjacima na kvadratiće u Vieux Lyonu ili se uputiti na gastronomski obilazak u pratnji vodiča kako bi saznali više o francuskoj kulinarskoj kulturi i posjetili pet lokacija kako bi kušali ukusne domaće poslastice.

Gdje boraviti: Lijepo uređeni apartman Quai-Royale s dva kreveta i pogledom na obalu rijeke Rhône sadrži sve najmodernije uređaje. U neposrednoj blizini nalazi se nagrađivani restoran La Mère Brazier s dvije Michelinove zvjezdice, u kojem gosti mogu doživjeti pravu srž kuhinje Lyona. Ovaj je restoran utemeljen 1921. godine, a tijekom godina je postao svojevrsna institucija visoke kuhinje, za čijim su stolovima sjedili političari i poznate ličnosti. Sada su uz modernu inačicu klasika (uključujući i njihovu poznatu piletinu punjenu crnim tartufom) sva jela popraćena impresivnom vinskom kartom.

Dubai, UAE

Dubai je poznat po svojim švedskim stolovima za brunch petkom. Radi se o raskošnim događajima s kuhanjem pred gostima i izdašnim količinama pića, a pri tome je naglasak na lokalnoj kuhinji. Grad je stvoren za ljubitelje hrane zahvaljujući mnoštvu restorana savršenih za fotografije na Instagramu, uličnih kuhinja i kamiona s hranom koji predstavljaju gotovo svaku nacionalnost svijeta. Kako biste dodatno istražili gastronomsku scenu grada, pridružite se privatnom četverosatnom obilasku s temom ulične hrane u Dubaiju, tijekom kojeg posjetitelji mogu prošetati ulicama stare četvrti Dubaija i otkriti njegovu tradicionalnu kulinarsku kulturu uz kušanje niza arapskih, indijskih i azijskih jela.

Gdje boraviti: Elegantni hotel InterContinental Dubai Marina, an IHG Hotel nalazi se na pješačkoj udaljenosti od plaže Jumeirah i pruža pogled na kultnu četvrt Dubai Marina. Nudi i fitness klub, spa centar, vanjski bazen te devet raskošnih restorana i barova. Treba posebno istaknuti restoran Marina Social s jednom Michelinovom zvjezdicom, na čijem je čelu kuhar Jason Atherton i koji poslužuje jela inspirirana Mediteranom i ima prekrasan pogled na marinu. Proglašen najboljim europskim restoranom u Dubaiju 2021. godine, ovaj restoran nudi sve, od rebarca s roštilja pripremanih 15 sati do tjestenine linguine s jastogom te kreativnih verzija recepata poput rajčice s burratom, u kojoj se burrata nalazi unutar cijele rajčice.

Za one koji su poželjeli okusiti jela vrhunske gastronomije Booking.com nudi Sezonske ponude, koje putnici mogu koristiti prilikom rezervacije sljedećeg putovanja. Popusti kreću od 15% i vrijede za boravke između 4. travnja i 30. rujna 2022. godine. Osim toga, Booking.com nudi odličnu vrijednost putem svog Genius programa još većem broju putnika tako što svim putnicima s korisničkim računom nudi pristup pogodnostima razine 1 u okviru tog programa, bez potrebe za minimalnim brojem prethodnih rezervacija da bi se ispunili uvjeti, uključujući pristup ekskluzivnom popustu od 10% u stotinama tisuća objekata koji sudjeluju u programu diljem svijeta. Putnici samo trebaju preuzeti Booking.com aplikaciju, prijaviti se i potražiti Genius oznaku kako bi pronašli dostupne pogodnosti i popuste.