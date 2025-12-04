Pečeni krumpiri su odlična i zdrava hrana

Pečeni krumpir i prženi krumpirići zvuče slično, no praktički nemaju dodirnih točaka. Ovo drugo vam serviraju u fast foodu ili sami napravite grešku i kupite golemu vreću smrznutih "krumpirića" u trgovačkom lancu.

Fini, pravi domaći krumpir je sjajna hrana jer je pečena varijanta gotovo na vrhu liste namirnica po bogatstvu kalija, koji neutralizira štetan utjecaj viška natrija, tj. soli i na taj način drži krvni tlak pod kontrolom. Naravno, osim ako ih ne presolite.

Uz to, kad pečete krumpir s korom, dobivate sjajan obrok prepun dijetalnih vlakana - samo jedan pečeni krumpir zadovoljava 12 posto potreba odrasle žene za vlaknima, a muškarcima 8 posto. Pečeni krumpir sadrži i topiva i netopiva vlakna, što je odlično za zdravlje, jer netopiva vlakna olakšavaju čišćenje organizma od loših tvari, a topiva su fantastična kontrola razina kolesterola.

Jedan srednje velik krumpir sadrži tek 170 kalorija, što stvarno nije mnogo, no kad ga natrpamo sirom, maslacem, špekom ili vrhnjem i pojedemo par krumpira, to je naravno kalorijska bomba koju ćemo teško provariti.

No, kombinacija pečenih krumpira s, recimo, brokulom ili umakom od rajčice predstavlja zdrav obrok pun korisnih nutrijenata, stoga, zaboravite na pržene krumpiriće, živio domaći pečeni krumpir.