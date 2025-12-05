4 namirnice koje 40+ ekipa više ne bi smjela jesti...
Stručnjaci za zdravlje i prehranu naveli su nekoliko namirnica koje bi osobe starije od 40 godina trebale izbjegavati jer dodatno usporavaju metabolizam
Naravno da je usporavanje metabolizma normalno, moguće je ublažiti učinak promjenama prehrane. Stručnjaci za zdravlje i prehranu naveli su nekoliko namirnica koje bi osobe starije od 40 godina trebale izbjegavati jer dodatno usporavaju metabolizam. Evo na što upozoravaju.
Bijela riža - bijela riža sadrži manje vlakana, što otežava regulaciju šećera u krvi i može potaknuti prejedanje. "Konzumaciju bijele riže treba svesti na minimum. Nedostaje joj vlakana i nutrijenata, što rezultira višim glikemijskim indeksom, odnosno brzim porastom šećera u krvi. S vremenom to doprinosi inzulinskoj rezistenciji i upali. Umjesto toga, pacijentima savjetujem da biraju cjelovite žitarice, koje pružaju vlakna i time stabilniji odgovor na šećer u krvi", objasnio je liječnik dr. Kubanych Takyrbashev za SheFinds.
Biljna ulja - određena biljna ulja mogu sadržavati skrivene trans masti ili djelomično hidrogenirana ulja. Dijetetičarka Jill Mongene upozorava: "Trans masti i hidrogenirana ulja poznata su po tome da uzrokuju srčane probleme poput visokog kolesterola i, dugoročno, začepljenih arterija." Slaže se i registrirani nutricionist Jay Cowin koji zaključuje: "Sveučilište Kalifornija kaže da nije zdravo koristiti biljno ulje jer ono sadrži 80 posto masti i 20 posto proteina, što znači da je uglavnom sastavljeno od zasićenih masnih kiselina. Sadrži i samo tragove nutrijenata, pa kuhanje s ovim uljem ne donosi veliku korist."
Margarin - neki margarini sadrže trans masti i druge nezdrave masnoće koje potiču upalu, a kronična upala povezuje se s metaboličkim poteškoćama. Nutricionistica Johanna Angman kaže: "U margarinu i drugoj prženoj hrani nalaze se trans masti, za koje je poznato da povisuju loš kolesterol (LDL) i snižavaju dobar kolesterol (HDL). Ova neravnoteža može dovesti do ateroskleroze, stanja koje značajno povećava rizik od srčanih bolesti. Pažljivo čitanje deklaracija i izbjegavanje proizvoda s 'djelomično hidrogeniranim uljima' može pomoći u smanjenju unosa trans masti."
Prerađeno meso - prerađeni proizvodi poput kobasica, slanine i salama često sadrže aditive, konzervanse, nitrite i velike količine natrija, što može negativno utjecati na metabolizam i potaknuti dobivanje na težini. Nutricionistica Emily Johnson ističe: "Kobasice, slanina i hrenovke imaju visoku koncentraciju zasićenih masti i natrija. Često sadrže i konzervanse poput nitrata, koji narušavaju metaboličko zdravlje i dovode do debljanja."
Sve u svemu, s godinama bi se nekih stvari trebali odreći i pronaći neke zdravije mogućnosti prehrane...
