4 namirnice koje 40+ ekipa više ne bi smjela jesti...

Naravno da je usporavanje metabolizma normalno, moguće je ublažiti učinak promjenama prehrane. Stručnjaci za zdravlje i prehranu naveli su nekoliko namirnica koje bi osobe starije od 40 godina trebale izbjegavati jer dodatno usporavaju metabolizam. Evo na što upozoravaju.

Bijela riža - bijela riža sadrži manje vlakana, što otežava regulaciju šećera u krvi i može potaknuti prejedanje. "Konzumaciju bijele riže treba svesti na minimum. Nedostaje joj vlakana i nutrijenata, što rezultira višim glikemijskim indeksom, odnosno brzim porastom šećera u krvi. S vremenom to doprinosi inzulinskoj rezistenciji i upali. Umjesto toga, pacijentima savjetujem da biraju cjelovite žitarice, koje pružaju vlakna i time stabilniji odgovor na šećer u krvi", objasnio je liječnik dr. Kubanych Takyrbashev za SheFinds.

Biljna ulja - određena biljna ulja mogu sadržavati skrivene trans masti ili djelomično hidrogenirana ulja. Dijetetičarka Jill Mongene upozorava: "Trans masti i hidrogenirana ulja poznata su po tome da uzrokuju srčane probleme poput visokog kolesterola i, dugoročno, začepljenih arterija." Slaže se i registrirani nutricionist Jay Cowin koji zaključuje: "Sveučilište Kalifornija kaže da nije zdravo koristiti biljno ulje jer ono sadrži 80 posto masti i 20 posto proteina, što znači da je uglavnom sastavljeno od zasićenih masnih kiselina. Sadrži i samo tragove nutrijenata, pa kuhanje s ovim uljem ne donosi veliku korist."

Margarin - neki margarini sadrže trans masti i druge nezdrave masnoće koje potiču upalu, a kronična upala povezuje se s metaboličkim poteškoćama. Nutricionistica Johanna Angman kaže: "U margarinu i drugoj prženoj hrani nalaze se trans masti, za koje je poznato da povisuju loš kolesterol (LDL) i snižavaju dobar kolesterol (HDL). Ova neravnoteža može dovesti do ateroskleroze, stanja koje značajno povećava rizik od srčanih bolesti. Pažljivo čitanje deklaracija i izbjegavanje proizvoda s 'djelomično hidrogeniranim uljima' može pomoći u smanjenju unosa trans masti."

Prerađeno meso - prerađeni proizvodi poput kobasica, slanine i salama često sadrže aditive, konzervanse, nitrite i velike količine natrija, što može negativno utjecati na metabolizam i potaknuti dobivanje na težini. Nutricionistica Emily Johnson ističe: "Kobasice, slanina i hrenovke imaju visoku koncentraciju zasićenih masti i natrija. Često sadrže i konzervanse poput nitrata, koji narušavaju metaboličko zdravlje i dovode do debljanja."

Sve u svemu, s godinama bi se nekih stvari trebali odreći i pronaći neke zdravije mogućnosti prehrane...