Parkiranje vas izluđuje?

Savršeno parkirno mjesto nalazi se u blizini lokacije na koju vozač želi ići, ima dovoljno mjesta za njihov automobil - i nije zauzeto. Međutim, pronalaženje takvog parkirnog mjesta može biti vrlo frustrirajuće - osobito u urbanim područjima.

U Njemačkoj je prosječno vrijeme traženja odgovarajućeg slobodnog parkirnog mjesta 10 minuta. Prema anketi koju je proveo predvodnik na europskom tržištu upravljanja parkiralištima, ljudi provedu 4,5 kilometara u vožnji tražeći parkirno mjesto, što trošak vozila povećava za 1,35 eura po pojedinačnoj potrazi.

Zahvaljujući aktivnom upravljanju parkiralištem iz Boscha, vozači mogu pronaći savršeno parkirno mjesto bez zaobilazaka i bespotrebne vožnje uokolo. Ova pametna tehnologija detektira koja su parkirna mjesta u urbanim područjima slobodna i javlja vam gdje se točno nalaze.

„Vozačima olakšavamo često napornu potragu za parkirnim mjestom", rekao je Dr. Dirk Hoheisel, član upravnog odbora društva Robert Bosch GmbH. I to nije sve: vozači se mogu koristiti i aplikacijom za pametne telefone koja ih dovede točno do parkirnog mjesta. Sve to štedi vrijeme, novac i dobro je za okoliš.

