SUPERVAL

Prijave za 7. izdanje Superval festivala su otvorene!

Prijave za nastup otvorene su za izvođače koji izvode autorsku glazbu i/ili obrade te pohađaju osnovnu ili srednju školu

7. Superval stiže
Superval

7. Superval

Superval festival je glazbeni festival izvođača školskog uzrasta kojem je cilj omogućiti mladima da nastupe kao pravi profesionalci u klupskoj atmosferi, uz tehničku podršku profesionalaca i da osjete iskrenu koncertnu emociju pred njima poznatom i nepoznatom publikom. Od danas otvaramo prijave za sedmo izdanje Supervala koje će se održati 5. 6. 2026. i 6. 6. 2026. u Vintage Industrial Baru!

https://youtu.be/4LFPesncgfo?si=gfVzAgvzkQJG3Btu

Svi zainteresirani trebaju na mail prijave@superval.hr poslati sljedeće:

- Video poveznica (link) izvođenja barem jedne pjesme; autorsku pjesmu ili obradu ako pohađaju osnovnu školu te autorsku pjesmu ako pohađaju srednju školu.

- Popunjenu prijavnicu sa svim traženim podacima koja se nalazi na službenoj stranici Supervala (www.superval.hr)

Rok za prijave počinje danas i traje do 2. 11. 2025. godine. Nakon isteka roka organizacijski tim preslušat će prijave, te 1. prosinca 2025. godine objaviti tko nastupa na sljedećem izdanju festivala.

I u svojem 7. izdanju Superval poziva sve aktivne izvođače školskog uzrasta da se prijave i pokažu što znaju!

LINKOVI

Facebook - https://www.facebook.com/SupervalFestival/
Instagram - https://www.instagram.com/superval_festival/
TikTo - https://www.tiktok.com/@superval_festival
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCb0VKAxHvj1nCKRdcaiHV7Q

18.09.2025. 09:04:00
    
