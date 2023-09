Par saznanja o jutarnjoj kraljici - kavi!

Kava je puno više od omiljenog jutarnjeg pića, piše dijetetičarka Emily Lachtrupp. Prema Ministarstvu poljoprivrede, to je prirodni izvor fosfora i magnezija. Prepun antioksidansa, ovaj napitak može ponuditi neke impresivne zdravstvene prednosti.

Zdravstvene prednosti kave

Ovisno o tome kako se poslužuje, kava može imati prilično nevjerojatne učinke na zdravlje.

Više energije: Zrna kave sadrže kofein, prirodni stimulans koji vam može pomoći da se osjećate energičnije. Konkretno, ovaj spoj stimulira središnji živčani sustav, pomažući ljudima da dobiju malo više elana u svom koraku.

Poboljšanje probave: Ispijanje šalice kave (ili bilo kojeg pića koje sadrži kofein) može vam dati dodatnu energiju. Ali, također ćete zbog nje možda imati osjećaj da trebate ići na WC, i to poprilično brzo. Dokazano je da konzumacija kave stimulira motilitet debelog crijeva, odnosno kretanje koje se događa u vašem gastrointestinalnom traktu. A neki podaci pokazuju da ispijanje kave potiče želju za pražnjenjem crijeva kod oko jedne trećine stanovništva, zahvaljujući ovoj stimulaciji motiliteta debelog crijeva.

Poboljšano raspoloženje: Studija iz 2019. pokazala je da su zdrave odrasle osobe doživjele poboljšanje raspoloženja 30 minuta nakon konzumiranja kofeina. Nadalje, redovno ispijanje kave rezultiralo je većim i značajnijim poboljšanjem raspoloženja nego ispijanje bez kofeina. Ako vam to nije dovoljno za osmijeh na licu, ne znamo što jest!

Smanjen rizik od Alzheimerove bolesti: Kava ne daje samo dnevnu dozu kofeina. Kava također sadrži brojne bioaktivne polifenolne spojeve koji mogu podržati određene aspekte našeg zdravlja, uključujući zdravlje našeg mozga. A neki dokazi objavljeni 2021. u International Journal of Molecular Sciences sugeriraju da bi konzumacija kave mogla biti povezana sa smanjenim rizikom od razvoja nekih neurodegenerativnih stanja kao što su Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest i demencija.

Niži rizik od kardiovaskularnih bolesti: Prema studiji iz 2018. objavljenoj u Journal of Agricultural and Food Chemistry, uobičajena konzumacija tri do pet šalica kave dnevno povezana je sa 15 posto smanjenjem rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Bolji rad štitnjače: Studija iz 2023. objavljena u Nutrition Journalu otkrila je potencijalnu povezanost između umjerenog unosa kofeina i poboljšane funkcije štitnjače među osobama s metaboličkim poremećajima. Točnije, unos kofeina između 9,97 i 264,97 miligrama dnevno pozitivno je povezan sa zdravom razinom hormona koji stimulira štitnjaču.

Mane kave

Jasno je da je konzumacija kave povezana s nekim prilično impresivnim prednostima. Ali kava nije savršeno piće za svakoga. Ovo su neki od mogućih nedostataka kave:

Anksioznost - pretjerani unos kofeina povezan je s povećanim rizikom od tjeskobe, prema istraživanju iz 2020. objavljenom u časopisu Nutrients. Druga studija objavljena 2021. u Cureusu koja je ocjenjivala studente pokazala je da je veći unos kofeina povezan s anksioznošću, kao i s poremećajima spavanja i slabim apetitom.

Moguće komplikacije u trudnoći - stručne organizacije, poput Američkog koledža opstetričara i ginekologa, sugeriraju da je do 200 mg kofeina dnevno u redu za konzumaciju tijekom trudnoće. Međutim, novi dokazi sugeriraju da čak i malo kofeina može imati određene rizike. Jedna meta-analiza iz 2021. objavljena u časopisu BMJ Evidence-Based Medicine pokazala je da je od 17 meta-analiza, 14 studija pokazalo da je unos kofeina tijekom trudnoće bio povezan s povećanim rizikom od pobačaja, rođenjem mrtvoga djeteta, niske porođajne težine i/ili male tjelesne težine i sl. Uvijek se pridržavajte preporuka svog liječnika kada utvrđujete je li kofein siguran za konzumaciju tijekom trudnoće, savjetuje Eat This.

Ovisnost - budući da je kofein u kavi stimulirajuća droga, oni koji redovno piju kofein - iz kave, čaja ili bilo čega drugog - mogu razviti fizičku, emocionalnu i psihičku ovisnost o njemu, prema StatPearls. Uz to, kavopije mogu doživjeti sindrom ustezanja od kofeina, što može rezultirati glavoboljama i drugim neugodnim posljedicama.

Povećan rizik od prijeloma - osteoporoza je stanje koje pogađa gotovo 20 posto svih žena starijih od 50 godina, prema centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Osteoporoza može povećati rizik osobe od prijeloma kostiju, što može ozbiljno utjecati na kvalitetu života.

Visoki krvni tlak (ali možda ne) - redovita konzumacija kave često se povezuje s pozitivnim i negativnim učincima na krvni tlak. Iako kratkotrajno uzimanje može uzrokovati blagi i privremeni porast krvnog tlaka, studije, poput one objavljene 2022. u Blood Pressure, pokazuju da dugotrajna konzumacija ne dovodi do trajnog porasta niti doprinosi riziku od razvoja hipertenzije. Unatoč tome, individualni odgovori na kavu mogu varirati, a osobe s određenim zdravstvenim problemima ili predispozicijom za hipertenziju trebaju se posavjetovati s liječnikom.

Koliko je kave sigurno popiti?

Koliko je šalica kave dnevno zdravo?

U prosjeku, do tri do četiri šalice kave dnevno, ili otprilike 400 miligrama kofeina, smatra se sigurnim za većinu odraslih - i može biti dio zdrave prehrane. Međutim, individualna tolerancija može varirati, a mogući učinci na zdravlje mogu ovisiti o različitim čimbenicima kao što su dob, postojeće zdravstveno stanje i način života. Uvijek se posavjetujte s liječnikom za personalizirani savjet.

Iako kava ima brojne zdravstvene prednosti, neki bi je ljudi trebali ograničiti ili izbjegavati. To uključuje ljude s osjetljivim želucem ili one koji su skloni gastroezofagealnoj refluksnoj bolesti jer kofein može potaknuti proizvodnju kiseline. Trudnice, kao i osobe s poremećajima spavanja, tjeskobom ili nedostatkom željeza ili anemijom uzrokovanom nedostatkom željeza također bi mogle ograničiti unos jer kava može spriječiti apsorpciju željeza. I na kraju, ako uzimate lijekove za liječenje poremećaja štitnjače, poput levotiroksina, važno je ograničiti ili izbjegavati kavu jer ona može stupiti u interakciju s ovim lijekom.