Par nezgodnih istina o braku

Kad se parovi odluče vjenčati, nadaju se da će njihov brak trajati zauvijek. Nažalost, za neke od njih razvod je neminovan. Kada je riječ o braku, većina ljudi razmišlja o vjenčanjima.

Bezbroj mladenki provodi ogromnu količinu vremena i novca planirajući svoje vjenčanje. Vjenčanje je ogromna proslava, vrhunac postignuća i značajan statusni simbol u njihovom životu.

Ništa se više nikad neće uspoređivati s onim trenutkom u kojem su rekle 'Da'. No, brak je ipak mnogo drugačiji od tog prvog trenutka.

Bračna terapeutkinja Laura Miolla kaže da će gotovo polovica tih nevjesta imati razloge za razvod. Žene nakon razvoda profesionalno i financijski nazaduju 4-6 godina, dok na muškarce nema dugoročnog financijskog utjecaja, piše Yourtango.

"Žene nose stigmu razvoda i u društvenom i u profesionalnom smislu puno više od muškaraca. Dakle, zašto to radimo? Zašto se ljudi vjenčaju? Ako smo svjesni rizika od razvoda, zašto se uopće vjenčati? Pa, to radimo jer je to ono što "trebamo" učiniti. Od rođenja nas mitovima o braku bombardira obitelj, prijatelji, filmovi i mediji. Postoji stara izreka koja to savršeno sažima: Svi jedemo laži kada smo gladna srca. A naše je društvo odlučno osigurati da su žene gladne - zbog ljubavi, prihvaćanja, potvrde i sigurnosti. Nažalost, često kasnije saznajemo kako ono što nam se prodaje nije ipak ono što smo mislili da plaćamo", rekla je Laura Miolla.