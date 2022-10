Par namirnica koje preporučuju neurolozi

S godinama mozak mijenja. Kako starimo, možemo uočiti promjene koje utječu na vještine razmišljanja, planiranja i rješavanja problema, kao i na pamćenje i sposobnost razumijevanja složenih koncepata. I dok se male kognitivne promjene općenito smatraju normalnima, neki ljudi doživljavaju ozbiljnije teškoće.

Bez obzira na to trpi li mozak blaže ili značajnije teškoće, prehrana može igrati veliku ulogu u usporavanju utjecaja koji starenje može imati na mozak.

Dr. Kiran F. Rajneesh, neurolog na Sveučilištu Ohio, za Eat This podijelio je koje četiri namirnice često preporučuje svojim pacijentima kako bi mozak održali zdravim što duže.

Bobičasto voće - konzumiranje svježeg voća i povrća na dnevnoj bazi nešto je što dr. Rajneesh preporučuje svojim pacijentima jer takve namirnice sadrže vitamin C, kao i antioksidanse korisne za obnavljanje moždanog tkiva i staničnih membrana. Posebno je zdravo bobičasto voće koje sadrži mikronutrijente, mikroelemente i visoku razinu antioksidansa koji su korisni za popravak i vraćanje funkcije mozga.

Kurkuma - kada želite dodati drugačiji okus svojoj večeri, dodajte jelu malo kurkume. Aktivni sastojak kurkume, kurkumin, poznat je kao sredstvo protiv starenja, raka i pomaže u održavanju pamćenja.

Orašasti plodovi - za one koji uživaju u grickanju orašastih plodova, stiže dobra vijest. Studija koju je provela tvrtka Advances in Nutrition otkrila je da su studenti u dobi od 18 do 25 godina koji su konzumirali 60 grama oraha dnevno imali bolje kognitivne performanse i kritičko razmišljanje od onih koji nisu jeli orahe.

Riba - jedno izvješće iz 2020., objavljeno u časopisu Frontiers in Aging Neuroscience, pokazalo je da konzumacija ribe može poboljšati pamćenje kod zdravih pojedinaca. Stoga, ako ste ljubitelj morskih plodova i želite se usredotočiti na jačanje zdravlja svog mozga, u svoju prehranu uvrstite više ribe, osobito masne. "Dvije porcije ribe tjedno odlične su za zdravlje mozga budući da su omega-3 masne kiseline korisne u obnovi mijelina", kaže liječnik.

Stoga, slobodno navalite...