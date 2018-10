Pametni parking za osobe s invaliditetom u Splitu

Hrvatski Telekom je s partnerom tvrtkom Mobilisis implementirao rješenje pametni parking za osobe s invaliditetom za Split parking, koje će doprinijeti povećanju kvalitete života osoba s invaliditetom u Splitu i smanjiti gradske gužve u samom centru grada Splita.

Postavljeno je ukupno 12 senzora tvrtke Mobilisis na parkirna mjesta namijenjena osobama s invaliditetom na križanju Ulice Antuna Gustava Matoša i Ulice Zrinsko-frankopanska u Splitu (Stari plac), koji rade na Narrowband IoT mreži Hrvatskog Telekoma. Senzori su povezani s aplikacijom Split parking, putem koje korisnici vide dostupna parkirna mjesta. Sve to doprinosi boljoj kvaliteti prometa u gradu.

„Pametni parking će nedvojbeno doprinijeti boljoj kvaliteti života osobama s invaliditetom u Splitu i smanjiti gužve prilikom potrage za slobodnim parkirnim mjestima. Posebno smo ponosni jer je ovo prvi projekt u Hrvatskoj razvijen na našoj novoj Narrowband IoT mreži, prvoj takvoj mreži u regiji.NB-IoT tehnologija nije samo tehnološka inovacija na hrvatskom tržištu, već i platforma koja omogućava potpuno nove poslovne modele, pri čemu se ističu upravo rješenja za pametne gradove", izjavio je Tomislav Kosanović, direktor Odjela za poslovni razvoj i upravljanje partnerima Hrvatskog Telekoma.

Procjene pokazuju da je čak do 30 posto prometa u gradovima uzrokovano vozačima koji traže parkirno mjesto. Zahvaljujući IoT rješenjima koja prikupljaju podatke o zauzetosti te kombinaciji senzora koja omogućuje pouzdana predviđanja zauzetosti parkirnih mjesta u gradu, vozači mogu dobiti te informacije putem smartphone aplikacije. Na taj način, pametna rješenja za parkiranje pomažu gradovima smanjiti gužve na cestama i vozačima uštedjeti vrijeme.

„Izrazito smo zadovoljni jer je ova nova tehnologija po prvi puta u Hrvatskoj korištena upravo u Splitu i to na projektu koji pomaže našim sugrađanima s invaliditetom. Ovaj projekt ide u korak s našom kampanjom «Želiš li se mijenjati za mjesto?» koju smo nedavno pokrenuli, a čiji je cilj osvijestiti građane o nepropisnom parkiranju na mjesta za OSI kao i olakšati našim sugrađanima s invaliditetom kretanje u prometu i poboljšati im kvalitetu života. Sva mjesta za osobe s invaliditetom na uličnim parkiralištima pod upravljanjem Split parkinga već su pokrivena senzorima, a cilj je ovim projektom pokriti i sva preostala mjesta za osobe s invaliditetom, uključujući i ona koja nisu pod upravljanjem tvrtke", poručio je Marko Bartulić, direktor Split parkinga.

Pametni parking u Splitu prvi je IoT projekt realiziran na Narrowband IoT mreži Hrvatskog Telekoma u Hrvatskoj. Mrežu odlikuje odlična rasprostranjenost, niski troškovi, visoka kvaliteta signala te visoka razina sigurnosti i pouzdanosti sukladno globalnim telekomunikacijskim standardima u mobilnim mrežama.

Projekt pametnog parkinga nastavlja se na ostalim mjestima za osobe s invaliditetom u Gradu Splitu, a plan je novu tehnologiju implementirati i na standardnim komercijalnim parkirnim mjestima.

