MAKERphone uspio na Kickstarteru za par sati!

MAKERphone je novi gadget Alberta Gajšaka koji je svojom ručnom konzolom MAKERbuino stigao na stranice gotovo svih svjetskih medija, a kampanja koja je tek krenula na Kickstarterupokazuje se uspješnom.

Naime, već u prvih desetak sati kampanje DIY mobilni telefon kupilo je preko 200 ljudi i tako za više nego dvostruko premašilo skromno postavljeni cilj kampanje od 15 tisuća dolara.

Osnovna ponuda je kit za uradi sam sklapanje mobitela sa svim dijelovima i košta 89 dolara, za 119 ćete dobiti i alat, a naravno da ima i skupljih varijanti - primjerice, netko je već kupio set od 5 kitova za slaganje s dodatnim kućištima i različitim gumbićima za 449 dolara.

U svojoj osnovi MAKERphone je baziran na Arduino pločici za sastavljanje, a ima i sve osnovne funkcije mobitela. Uz to, podržava Scratch, Python, C i C++ pa ga možete sami programirati.

Stoga, ako želite da vam klinac i nauči nešto, a treba mu novi pametni telefon - svratite na Kickstarter i kupite mu jedan!