Honor 8X predstavljen u Pragu

Honor 8X - pametni telefon koji kombinira vodeće napredne tehnologije i estetsku formu predstavljen je jučer u Pragu.

Inspiriran minimalističkim dizajnom i korištenjem chip-on-film (COF) tehnologije, ovaj pametni telefon ima 6.5-inčni FullView zaslon koji prekriva čak 91% prednje površine i kućište od 2.5D dvostruke teksture aurora stakla s tzv. grating efektom, što ocrtava njegovu smionu i ambicioznu osobnost. Honor 8X u Hrvatskoj će biti dostupan od 25. listopada po cijeni od 2.299 kuna za verziju 4GB/64GB i 2.599 kuna za 4GB/128GB, a kupci će moći izabrati između plave, crne i crvene boje uređaja.

Honor 8X odražava odvažan stav i dizajnerska obilježja brenda koristeći izuzetnu tehnologiju, dopadljiv minimalistički dizajn i sofisticiranu izradu. Prihvaćajući znanstveni pristup estetici, Honor 8X postiže pravu ravnotežu između funkcionalnosti i ljepote koja je na tržištu neusporediva.

Glavne značajke Honora 8X:

Velik 6.5-inčni zaslon izuzetne jasnoće: Honor 8X opremljen je 6.5-inčnim Notch Full-View 2.0 zaslonom, omjera 19.5:9, s kućištem duljine 5,5 inča i debljine 7,8 mm. Bliži je omjeru 21:9 koji se koristi u kinima, čime korisnicima pruža zapanjujuće iskustvo gledanja sadržaja na elegantnom pametnom telefonu.

Zaslon čini čak 91% prednje površine tankog kućišta: Omjer zaslona prema kućištu ključan je kod dizajna pametnih telefona. Honor koristi naprednu chip-on-film (COF) tehnologiju i patentirani dizajn antena kako bi suzio širinu donjeg ruba na 4,25mm te postigao da zaslon pokriva čak 91% prednje površine, što je bolje nego kod većine flagship uređaja.

Koncept minimalističkog dizajna s estetskim umom: Okvir Honora 8X je metalan, dok je kućište izrađeno od 2.5D aurora stakla dvostruke strukture s tzv. rešetkastim ili grating efektom, što mu daje elegantan i gladak izgled i osjećaj u rukama. Paralelni gradacijski dizajn sastoji se od 15 slojeva, čime stvara refleksiju iz različitih kutova. Korisnik svoj stil i osobnost može izraziti odabirom između plave, crne ili crvene boje uređaja. Zaštita za oči: Zabrinutost zbog izloženosti plavom svjetlu koje naši oči dobivaju sa zaslona na elektroničkim uređajima sve je veća. Honor 8X pruža novu generaciju načina rada za udobnost očiju (Eye Comfort mode) koji je certificirala tvrtka TüV Rheinland, a koji smanjuje plavo svjetlosno zračenje koje emitira zaslon i tako sprječava umor očiju. Također koristi tehnologiju za rad pri jakom danjem svjetlu i noću koja korisnicima omogućuje jasnu vidljivost zaslona na sunčevu svjetlu i olakšava čitanje prije odlaska na spavanje.



George Zhao, predsjednik Honora, izjavio je: „S novopredstavljenim Honorom 8X, Honor postavlja nove standarde u postizanju ravnoteže između vrijednosti, dizajna i performansi. Honor 8X nije samo prekrasno utjelovljenje minimalizma, već je predvodnik u industriji koji dokazuje da vrhunske značajke ne zahtijevaju visoku cijenu. Honor 8X nadmašuje zahtjeve potrošača koji ne žele kompromise u cijeni, izvedbi ili privlačnom dizajnu."

Tijekom događanja u Pragu, Honor i Red Bull najavili su strateško partnerstvo u regiji srednje i istočne Europe. „Honor i Red Bull već su ostvarili uspješnu suradnju na raznim događanjima te je naš zajednički cilj sada to partnerstvo produbiti i ojačati na ključnim tržištima diljem regije. Smatramo da nam se brendovi sjajno podudaraju u svojim vrijednostima, propoziciji i ciljnom segmentu te da će ovim partnerstvom oba brenda profitirati" - objasnio je George Zhao. Honor i Red Bull nastavit će suradnju i u 2019. godini na područjima kao što su sportska događanja, stvaranje sadržaja, kulturni projekti, sponzoriranje sportaša itd.

