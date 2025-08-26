Otvorenje nove sezone Dva Osam

Prvi vikend u rujnu, točnije u petak 05.09.2025, kada su se svi vratili s mora, tj godišnjih odmora i svi su puni pozitivne energije, se otvara nova sezona kluba Dva Osam u dobro poznatom "jabučarskom" stilu našim poznatim i provjerenim programom New Gold Dream i dva legendarna DJ-a koji su s nama već godinama, oba stara jabučara i oba dugogodišnja DJ-a u klubu Jabuka! Pored toga te večeri grupa Alphaville gostuje na zagrebačkom Velesajmu, a poslije koncerta nema boljeg od dobro after partyja, da svratite u klub Dva Osam na nastavak plesa i dobre zabave i druženja!

New Gold Dream je program za sve ljubitelje "stare" Jabuke i dobro poznatog zvuka koji se puštao 80-ih i 90-ih u Jabuci, Lapidariju, Pressu, Gjuri. Glazbu selektiraju i puštaju dobro poznata imena zagrebačke klupske scene Kiki | Kristian Nardić (Radio 101, Gjuro, Jabuka, Press, Lapidarij, Kulušić, Aquarius, OTV/Boogaloo, Tvornica) koji će biti zadužen za komercijlniji zvuk tj jabučarski 80's i specijalni gost Tomi Phantasma (Phantasmagoria, Twilight Promotion, Dark Side, 80′ party) koji će vrtiti stare i novije jabučarske dark i post punk hitove. Kiki i Tomi će se izmjenjivati svaki sat tako da večer bude što dinamičnija i zanimljivija!

Kiki | Kristian Nardić poznati je zagrebački DJ i glazbeni selektor još od ranih dana stojedinice pa sve do danas, inače ima svoje tradicionalno obljetnice svoje dugogodišnje DJ avanture jednom godišnje baš u klubu Dva Osam, ali je odlučio malo češće doći na jedinstveno mjesto Jabukovca 28 i nekoliko puta godišnje oživjeti stare uspomene na dobre "stare" i legendarne jabučarske programe kao što su Dark Dance, Alkemija, Kundalini, Sound & Vision na kojima je redovno plesao na synthpop, new romantics, 80's, 90's, alternative-indie, avant-garde, dark, electronic, gothic, new wave, post-punk, dark disco, a to će se isto vrtiti i na programu New Gold Dream, a dio glazbe će vrtiti sa gramofona i CD playera!

Tomi Phantasma, zagrebački alter i 80's DJ koji je već četrdeset godina na alter sceni i koji je u svojoj DJ karijeri obišao gotovo sve alter klubove grada Zagreba, pa i gostovao u susjednim zemljama, od Disca Cvjetno naselje, Omladinskog centra, Kulušića, Gjure, Concordije, Lapidarija, Mobilusa, Jabuke, Močvare, Vintagea pa sve do Boogalooa gdje je već godinama resident DJ, mariboske Pekarne, ljubljanskog Channel Zero, bio gost na beogradkim alter eventima. Njegovi najpoznatiji partyji su Dark Side party na kojem Tomi vrti jabučarsku old school dark mjuzu i 80's Party na kojima vrti synthpop, darkwave, new wave, post punk hitove iz osadesetih, Twilight party na kojima vrti žešću gothic, industrial, electro mjuzu kao što su poznati i njegovi Twilight Halloween partyji koje održava već tridesetak godina.

Na programu će tako biti grupe poput, tj za svakoga po nešto; A Flock Of Seagulls, A-ha, Abc, Age Of Chance, Alien Sex Fiend, Alphaville, The Sisters Of Mercy, Bauhaus, The Cramps, Violent Femmes, The Jesus & Mary Cahin, Pixies, Nick Cave, B-52's, Bauhaus, Big Black, Billy Idol, Birthday Party, Bjork, Black, Black Keys, Blancmange, Blondie, Blur, Bollock Brothers, Borghesia, Boy Harsher, Bronski Beat, Cabaret Voltaire, , Camouflage, Carter The Unstoppable Sex Machine, Clan Of Xymox, Clash, Classix Nouveaux, Clock DVA, Cocteau Twins, Cult, Cure, D.A.F., EKV, David Bowie, Dead Can Dance, Dead Or Alive, Depeche Mode, Die Krupps, Duran Duran, Ekatarina Velika, Editors, Empire Of The Sun, Erasure, Eurythmics, Električni Orgazam, Frankie Goes To Hollywood, Front 242, Nitzer Ebb, Gang Of Four, Gary Numan, Godfathers, Happy Mondays, Haustor, House Of Love, Human League, Idoli, Paraf, Iggy Pop, Interpol, Jam, Jane's Addiction, Joy Division, Killers, Killing Joke, Kim Wilde, Kraftwerk, Ladytron, Laibach, Lords Of The New Church, Love & Rockets, Magazine, Manu Chao, Marc Almond, Marilyn Manson, Massive Attack, Ministry, The Mission, Virgin Prunes, The Damned, Christian Death, Sex Gang Children, Theatre Of Hate, Death Cult, New Model Army, Morrissey, My Bloody Valentine, Muse, New Order, NIN, OMD, PJ Harvey, Pet Shop Boys, Peter Murphy, Placebo, Pop Will Eat Itself, Portishead, Prodigy, Rammstein, Rage Against The Machine, Ramones, Dead Kennedys, Red Hot Chilli Peppers, Red Lorry Yellow Lorry, Revolting Cocks, Sex Pistols, She Wants Revenge, Shriekback, Simple Minds, Skinny Puppy, Smiths, Soft Cell, Sonic Youth, Soundgarden, Spandau Ballet, Stone Roses, Stooges, The Stranglers, Strokes, Suede, Šarlo Akrobata, Talking Heads, Tears For Fears, Test Dept, The The, Tuxedomoon, Ultravox, Visage, White Lies, White Stripes, She Past Aways, She Wants Revenge, Roseta Stone, Diva Destruction, Mortiis, Mizar, Videosex, Laibach, Lebanon Hanover, XTC, Lene Lovich, Toyah, Yazoo, Yello, Paradise Lost,....

Vrata kluba se otvaraju u 22:00 sata, a cijena ulaznica iznosi 7,50 € u pretprodaji i 10,00 € na ulazu, 5,00 € za studente, uz predočenje X-ice, na ulazu, a uz predočenje iskaznice GK Jabuka ulaz je besplatan!

Link na ulaznice:

https://dvaosam.com/event-detail/684ee9f2c035a5c88f259e38

Osim putem interneta, ulaznice se mogu kupiti u dućanu ploča PDV, na prvom katu Pločnika, u Međimurskoj ulici 21 u Zagrebu.

Broj ulaznica je ograničen pa predlažemo da svoju ulaznicu nabavite na vrijeme!

I predlažemo da dođete malo ranije jer smo gore za vas od 22:00 i jer se zna stvoriti gužva na ulazu, stoga... dođite ranije!

Akcijske cijene pića na šanku od 22:00 do 00:30!