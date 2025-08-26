Objavljeni rezultati druge sezone projekta AJMO!

Završio je natječaj druge sezone projekta AJMO! Nezavisna komisija odabrala je 15 organizatora koji će dobiti po 10.000 eura sufinanciranja, a čiji će se koncertni programi realizirati u razdoblju od 1. listopada 2025. do 1. ožujka 2026. godine.

Projekt AJMO!, koji zajednički provode Ministarstvo kulture i medija RH i Ured za izvoz glazbe Hrvatska, već se pokazao kao važan alat u razvoju ravnomjerne koncertne aktivnosti i jačanju lokalne kulturne infrastrukture. Nakon što je na ovogodišnji javni poziv pristiglo 42 prijave organizatora (tri više nego prošle godine) te 370 prijava izvođača, jasno je da interes glazbenog sektora za ovakav model podrške stalno raste.

Donosimo popis odabranih organizatora (abecednim redom):

Art radionica Lazareti, Dubrovnik

Artevista - udruga za kulturu i umjetnost, Sisak

Centar urbane kulture Regenerator, Zabok

Centar za kulturu i obrazovanje Pazin, Pazin

Centar za mlade Čakovec, Čakovec

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, Slavonski Brod

K.V.A.R.K. - Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture, Križevci

KUM 2 - Korčulanska udruga mladih 2, Korčula

Labin Art Express, Labin

Pirkotova Lula, Komiža

retroPERSPEKTIVA, Vinkovci

Sinjski kulturni urbani pokret, Sinj

Udruga "Sunčani put", Kutina

Udruga Kolektiv 4B, Šibenik

Udruga Vlajter-ego Benkovac, Benkovac

Detalje programa i raspored koncerata predstavit će delegati Ministarstva kulture i medija RH i Ureda za izvoz glazbe Hrvatska 12. rujna 2025. na SHIP festivalu u Šibeniku.

"U drugoj godini projekta AJMO! dobili smo veći broj prijava bendova, ali i samih organizatora nego prošle godine što svakako pokazuje da je projekt ne samo bio prijeko potreban, već i da je zaživio u svojoj prvoj godini omogućujući manjim sredinama da imaju aktivan kulturni život tijekom jesenskog i zimskog perioda. Ono što nas posebno veseli je da su prijave organizatora došle iz gotovo cijele Hrvatske, što i je ideja ovog projekta. Neovisna komisija je odabrala 15 organizatora među kojima su i neki uspješni prijavitelji i iz prve godine, ali i neki novi iz regija koje dosad nisu sudjelovale poput organizatora iz Istre (Labin i Pazin), kao i s dva otoka (Komiža na Visu i Korčula). Svim onima koji nisu ove godine odabrani, poslani su komentari nezavisne komisije u kojima su objašnjeni razlozi po kojima nisu odabrani, a ideja je da ih se ohrabri i pomogne prilikom iduće prijave. Hvala svima na prijavi, čestitke odabranima i vidimo se 12.9. na SHIP festivalu", rekli su organizatori.

Podsjećamo, prva sezona projekta AJMO! rezultirala je s 52 održana koncerta diljem Hrvatske, a ove sezone očekuje se još veći broj događanja. Posebna vrijednost projekta leži u tome što se koncerti organiziraju izvan velikih urbanih središta (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek), čime se publici u manjim sredinama pruža prilika za uživanje u raznovrsnim glazbenim žanrovima.

Ova inicijativa nije samo financijska potpora organizatorima - ona je korak prema održivom i participativnom kulturnom modelu koji domaću glazbu čini dostupnom svima, bez obzira na mjesto stanovanja.