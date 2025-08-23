Joker Out ponovno oduševili u Finskoj i završili izvanredno ljeto

Slovenski bend Joker Out proveo je ovo ljeto na pozornicama kod kuće i u inozemstvu, odsviravši više od deset koncerata. Po cijeloj turneji pratile su ih mase vjernih obožavatelja. Među najupečatljivijima bila su zasigurno svirke u Puli i Trogiru, kao i dva gostovanja u Finskoj, gdje su im obožavatelji priredili iskren i strastven doček te čak pjevali sve tekstove na slovenskom jeziku.

Finska za Joker Out ima posebno značenje - upravo su tamo 2023. započeli svoju prvu veliku europsku turneju See You Soon. Očito su tada ostavili snažan dojam, jer se publika ove godine vratila u još većem broju i s velikom euforijom. „U Finskoj smo dočekani kao da se vraćamo u svoju drugu domovinu. Koncerti su bili euforični i prepuni. Najviše nam se u sjećanje urezalo sauniranje i kupanje u jezeru nakon festivala Dinosaurock do kasnih jutarnjih sati. Inače, uživamo na ovoj ljetnoj turneji. S fanovima pjevamo pjesme s novog albuma, koje su sve popularnije na koncertima" izjavili su članovi benda.

Pripreme za ljubljanski Karneval u punom su jeku

Do kraja ljeta čekaju ih još dva koncerta -u Beogradu i Mariboru, a zatim će u fokusu biti jesenska turneja u sklopu koje će nastupiti u Rijeci 5. i Zagrebu 12. prosinca. Istovremeno u tijeku su intenzivne pripreme za Karneval, veliki koncert povodom 10. godišnjice benda koji će se održati 20. lipnja 2026. na Kardeljevom platou u Ljubljani.