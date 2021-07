Otvorene prijave za 61. Festival kazališnih amatera

Hrvatski sabor kulture objavljuje Poziv za prijave predstava za 61. Festival hrvatskih kazališnih amatera (61. FHKA) koji će, ukoliko to dopusti epidemiološka situacija i propisane mjere, biti održan u Vodicama, od 15. do 17. listopada te od 22. do 24. listopada.

Pozivaju se zainteresirana amaterska kazališta i kazališne udruge/sekcije da do 25. srpnja 2021. prijave svoje predstave i putem selekcija izbore sudjelovanje na Festivalu.

Festival hrvatskih kazališnih amatera je godišnja smotra najboljih amaterskih kazališta i kazališnih skupina.

Zadaća Festivala jest poticajno djelovanje na razvoj kazališnog amaterizma u Hrvatskoj i razvoj publike te prezentacija najkvalitetnijih godišnjih ostvarenja amaterskih kazališnih udruga i sekcija koje djeluju u Hrvatskoj i inozemstvu (udruge Hrvata izvan RH) svih kazališnih poetika koje njeguju kazališne skupine: klasičnog, pučkog, plesnog, alternativnog teatra te druge vrste kazališnih izričaja.



