Impresivna premijera u Zagrebu

Zagrebački plesni centar s ponosom najavljuje zagrebačku premijeru hvaljene predstave „What Do You See, or Not", autorskog projekta Yellowbiz Art Collectivea, a koja je nastala u koprodukciji s Hrvatskim narodnim kazalištem Ivana pl. Zajca iz Rijeke. Ovo jedinstveno plesno gostovanje u Zagrebu, koje donosi umjetničko iskustvo kakvo se ne propušta, na rasporedu je u Zagrebačkom plesnom centru 15. veljače 2025. godine u 20:00 sati.

Yellowbiz Art Collective (YAC) je multidisciplinarni umjetnički kolektiv kojeg su 2024. osnovali Michele Pastorini, Valentin Chou i María Matarranz de las Heras. Kao prvaci Baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci, Michele, Valentin i María razvili su duboku povezanost tijekom godina zajedničkog plesa na najvišoj razini. Njihova kolektivna vizija za YAC je pomicanje granica suvremenog plesa spajanjem njihovih raznorodnih talenata u sferi koreografije, vizualnih umjetnosti i kostimografije.

Kroz predstavu What Do You See, Or Not Yellowbiz Art Collective spaja suvremeni ples, glazbu i duboke refleksije o percepciji i stvarnosti. Koreografiju potpisuje Michele Pastorini, dok kostimografiju potpisuje Maria Matarranz de las Heras. Glazbu potpisuje ReVibrant trio, kojeg čine glazbenici Riječkog simfonijskog orkestra: Pedro Rosenthal Campuzano (udaraljke), Osman Eyublu (violina) i Golnar Mohajeri (violončelo).

What Do You See, Or Not istražuje našu percepciju stvarnosti, potičući publiku da razmisli o tome koliko vjerujemo vlastitim očima i koliko toga ostaje neviđeno ispod površine. Kroz snažnu plesnu ekspresiju i glazbene emocije, izvođači vode gledatelje kroz svijet iluzija, nesporazuma i skrivenih značenja.

Ne propustite priliku doživjeti vrhunsku plesnu umjetnost Yellowbiz Art Collectivea i baletnih umjetnika HNK Ivana pl. Zajca u Zagrebačkom plesnom centru!

Ulaznice su dostupne na blagajni Zagrebačkog plesnog centra i online na www.zagrebackiplesnicentar.hr/raspored.