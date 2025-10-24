Otkrij najzabavnije poklone ove sezone

Postoje trenuci kada ništa nije važnije od druženja, kada se stvaraju uspomene koje ostaju zauvijek s nama. Stoga, ne iznenađuje što najbolji pokloni nisu stvari koje stoje na polici, već iskustva koja se žive zajedno. Upravo zato, SelectBox poklon paketi skrivaju vrhunske trenutke zabave koji potiču zajedništvo i donose sate i sate razbibrige u najboljem društvu.

Ono što pritom posebno veseli je da sve pakete krasi novo izdanje, novi doživljaji i rok trajanja od 3 godine. To znači da ovaj poklon nudi još veću slobodu i mogućnost da osoba kojoj poklanjaš odabere pravi trenutak kada si želi priuštiti fantastičnu zabavu. Tri godine su sasvim dovoljne da pronađe dobro društvo, uskladi raspored i prepusti se doživljaju koji se pamti.

Padel - bolji od tenisa i skvoša

Ako tražiš iskustvo koje spaja sport, druženje i smijeh, onda će ti Padel Embassy biti istinsko otkriće. Padel je sport koji se igra u paru i dolazi kao savršen i još zanimljiviji spoj tenisa i skvoša. Brz, zabavan i prilagođen svima, od početnika do iskusnih igrača, ovaj sport jamči dobru zabavu i vrhunski kardio.

Dodajmo da sve posjetitelje očekuje pet premium padel terena - četiri terena za igru u četvero (double teren) i jedan teren za igru u dvoje (single teren), s visinom stropa od čak 11 metara. Nakon meča uvijek ostaje dovoljno vremena za razgovor i smijeh, jer padel nije samo sport nego i društveni događaj.

Pritom je posebno praktično što paket vrijedi za četiri osobe. To znači da se ne trebaš brinuti hoće li netko ostati izvan igre jer su svi uključeni i sudjeluju u dobroj zabavi. Osim odličnih uvjeta za igru, centar nudi lounge zonu, snack bar, svlačionice i mogućnost najma opreme te individualnih i grupnih treninga.

Escape room - zajednički bijeg iz dosadne svakodnevice

Ako tražiš poklon koji je spoj igre, mozgalica i pravog timskog izazova, onda ćeš oduševiti svoje prijatelje ili obitelj s odlaskom u Cluego escape room. U Zagrebu postoje na čak dvije lokacije, jedna u Ulici Kneza Borne i druga u Draškovićevoj ulici, a svaka pritom nudi nove priče i drugačije zagonetke.

Zamisli da ulaziš u prostoriju iz koje moraš izaći u određenom vremenu. Ali da to učiniš, moraš riješiti šifre, skrivene tragove, otvoriti zaključane kutije i proživjeti priču koja te vodi iz jednog zanimljivog koraka u drugi. Nema šanse da to samostalno riješiš, već ti treba cijela tvoja ekipa da zajedničkim snagama pronađete izlaz u 75 minuta

Dodajmo kako escape room nije samo igra, to je iskustvo koje povezuje. Upravo zbog kombinacije adrenalina, timskog rada i dobre zabave, ClueGo je postao jedno od omiljenih mjesta za obiteljska i prijateljska druženja, kao i za poslovni team building. Pokloniti nekome ovakav doživljaj znači darovati toj osobi avanturu koja je jednako uzbudljiva kao akcijski film, ali u kojoj je glavni junak upravo ta osoba i ekipa koja ju prati.

Autolom - najbolji ventil za stres i smijeh

Postoje trenuci kada nakupljeni stres jednostavno mora izaći van. I da, istina je kako svatko od nas ima svoj način kako se opušta, ali malo što može nadmašiti osjećaj slobode kada sjedneš u parkirani automobil i imaš samo jednu misiju - udarati, razbijati i smijati se dok adrenalin raste. Upravo to donosi Autolom, jedinstveni doživljaj koji pretvara stres u čistu zabavu

Autolom nije samo udaranje automobila, to je nova razina zabave i neobičan način da pokažeš prijateljima ili obitelji da ti je stalo do njihovog osmijeha i dobrog raspoloženja. A za još bolji ugođaj, pripremi glazbu po izboru i daj si oduška kao nikada u životu!

Još bolji katalog, novi partneri, nova energija

Ono zbog čega su SelectBox poklon paketi posebni jest njihova svestranost. Kada biraš njih kao poklon, ne moraš brinuti hoćeš li pogoditi što osoba želi. Naime, ovi poklon paketi donose slobodu da osobe kojima ih poklanjaš, same odaberu što im najviše odgovara.

Za prijatelje koji vole sport i pokret, tu je padel. Za ekipu koja uživa u mozgalicama i izazovima, tu je escape room, a za one kojim treba ispušni ventil, autolom. No to je tek djelić onog što katalog nudi. Uvijek postoji nova ideja, novo iskustvo i nova uspomena koja tek čeka da bude stvorena