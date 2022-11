Otkrij abecedu životno važnih vitamina

Od vitamina B12, preko Super C Antioksidanta, sve do zdrave prehrane, našem je organizmu nužan dragocjen unos vitamina koji pružaju energiju i čuvaju ga od raznih bolesti. Bogata i raznolika jesenska hrana, puna bogatstva prirode trebala bi biti sastavni dio našeg jelovnika za jačanje imuniteta. Stoga kod pripreme obroka, birajte za svoj tanjur što više raznovrsnog, organskog voća i povrća te žitarica, a priču zaokružite cjelovitim vitaminima iz prirodnih izvora koji se, za razliku od sintetskih, vrlo brzo i lako apsorbiraju te imaju širi spektar aktivnosti.

Prepoznajte snagu vitamina za fizičko i psihičko zdravlje

Dodatke prehrani i vitamine trebali bismo koristiti tijekom cijele godine, ali posebno je važno da za njima posegnemo dolaskom jeseni i zime.

· Vitamin D je potreban za regulaciju kalcija i fosfata kako bismo osigurali zdrave kosti, mišiće i zube. Dobivamo ga putem sunčeve svjetlosti, a kroz vrijeme dok manje dopire do nas, od listopada do dolaska proljeća, potražite ga u obliku suplemenata. Oralni sprej K2&D3 sadrži kompoziciju vitamina K2 i D3 u idealnom omjeru. Dovoljna su dva raspršivanja dnevno, brzo se apsorbira u krvotok, a zahvaljujući praktičnom pakiranju, možete ga uvijek imati pri ruci.

· Vitamin B12 apsorbiramo iz hrane, on doprinosi, među ostalom, normalnom funkcioniranju živčanog sustava, normalnoj funkciji imunološkog sustava te smanjenju umora i iscrpljenosti. Njegov je manjak lako nadoknaditi uz pomoć Kernell vitamina B12 u spreju. Blagog je okusa jagode, a pakiranje je dostatno za čak 240 dana korištenja.

· Antioksidanti su tvari koje štite stanice od slobodnih radikala i iznimno su važni za normalno funkcioniranje organizma. Super C Antioksidant je dodatak prehrani koji sadrži vitamin C i čak 4 vrste super voća: camu camu, acerolu, aroniju i acai. Vitamin C, među ostalim, doprinosi zaštiti stanica od oksidativnog stresa, smanjenju umora i iscrpljenosti te povećava apsorpciju željeza.

Vitamin B kompleks sadrži osam vitamina B - B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 i B12, koji igraju vrlo važnu ulogu u održavanju zdravlja našeg tijela. Te esencijalne hranjive tvari pomažu pretvoriti hranu u energiju, ne dopuštajući tijelu da ostane bez nje tijekom dana. Royal Green Vitamin B kompleks za kožu, kosu i nokte sadrži 100% certificirano organske B vitamine iz ploda guave, lista svetog bosiljka i limunove korice, a preporučuje se popiti 1 kapsula dnevno uz obrok.

Do nedjelje 13. studenog otkrijte bio&bio abecedu životno važnih vitamina. Spomenute, ali i brojne druge prirodne vitaminske dodatke prehrani i domaće voćne sokove za cjelovitu podršku zdravlju pronađite na popustu od 15% u najbližoj bio&bio trgovini ili web shopu i uživajte u predivnoj jeseni.