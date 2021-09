Ortoreksija je sve češća

Zdrava prehrana je, kao što jako dobro znamo, važan dio zdravog načina života, za neke ljude preokupacija zdravom prehranom može postati fizički, ali i društveno ugrožavajuća, piše Science Daily.

U prvom iscrpnom pregledu psihosocijalnih faktora rizika povezanih s ortoreksijom nervozom, istraživači psihologije sa Sveučilišta York ispitali su sve studije objavljene do kraja 2018.

Pogledali su studije koje su ispitivale kako je ortoreksija nervoza povezana s psihosocijalnim faktorima rizika koji su predisponirali ili učinili pojedinca ranjivim na ovo stanje.

Zatim su spojili sve dostupne nalaze za svaki faktor rizika kako bi došli do zaključaka o tome koji su psihosocijalni faktori najpouzdanije povezani s ortoreksijom.

>> Poremećaji u prehrani - simptomi i imena >>

„Dugoročni utjecaj ovih nalaza je da će oni dovesti do boljeg prepoznavanja među zdravstvenim radnicima, kao i u javnosti, da takozvana zdrava prehrana u stvari može biti nezdrava. To može dovesti do pothranjenosti, ali i do toga da druženje s osobama opterećenim zdravom hranom postane teško, jer je hrana glavna tema. Također može biti veoma skupo i može oduzimati puno vremena", kaže Jennifer Mills, izvanredna profesorica na odsjeku za psihologiju i viša autorica studije.

„Opsesija zdravom prehranom može biti znak da se osoba bori s lošim mentalnim zdravljem", dodala je profesorica.

>> Opsesija zdravom hranom je - bolest >>

Prethodna istraživanja su pokazala da za razliku od osoba s anoreksijom, koje ograničavaju unos kalorija kako bi održale veoma nisku telesnu težinu, osobe koje pate od ortoreksije više se fokusiraju na kvalitetu pojedene hrane i njenu pripremu, a ne na broj kalorija.

S vremenom troše sve više vremena i truda na kupovinu, planiranje i pripremu zdravih obroka, što na kraju postaje opsesija koja ometa druga područja života i dovodi do gubitka težine.

Jedan od glavnih razloga za provođenje ove studije bio je taj što su trenutna istraživanja o ovom stanju ograničena. Za razliku od drugih poremećaja u prehrani, poput anoreksije i bulimije, ortoreksija nije prepoznata u standardnim psihijatrijskim priručnicima za zdravstvene radnike.

>> Mladima je zdrava hrana sve više - opsesija? >>

Druge prehrambene navike, poput vegetarijanstva ili veganstva, također izlažu pojedince većem riziku od razvoja ortoreksije nervoze. Lakto-vegetarijanci su bili u najvećem riziku za ovo stanje, a ljudi koji su na strogom režimu prehrane, provodeći puno vremena pripremajući obroke, također su bili izloženi većem riziku.

"U našem istraživanju otkrili smo jednake stope muškaraca i žena koji se bore sa simptomima ortoreksije nervoze", rekli su znanstvenici i dodali:

"I dalje mislimo da su poremećaji u prehrani problem koji pogađa uglavnom mlade žene. Zbog te pretpostavke, simptomi i negativne posljedice ortoreksije mogu se „provući ispod radara" i da se ne primijete ili ne shvate ozbiljno".

>> Zdrava prehrana je super sve dok ne postane - ortoreksija >>

Istraživači kažu da će razvoj dosljedne definicije ortoreksije nervoze olakšati zdravstvenim istraživačima razvoj pouzdanih mjera i pružiti bolju dijagnozu i liječenje stanja.