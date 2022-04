Održiva putovanja u 2022. godini

Booking.com danas je objavio novo istraživanje, s uvidima prikupljenima od više od 30.000 putnika iz 32 zemlje i teritorija, u kojem se ističe da je učinak koji imaju njihova putovanja još uvijek važna tema za putnike. Pa tako 71% globalnih putnika navodi kako tijekom sljedećih 12 mjeseci žele putovati održivije, što predstavlja povećanje od 10% u odnosu na rezultate koji proizlaze iz podataka tvrtke za 2021. godinu. Uz 81% putnika koji potvrđuju da su održiva putovanja važna za njih, polovica svih ispitanika (njih 50%) navodi kako su ih nedavne vijesti o klimatskim promjenama potaknule da donesu održivije odabire kada je riječ o putovanjima. U tom pogledu više od trećine globalnih putnika (njih 35%) kažu kako inicijative po pitanju održivosti koje provode smještajni partneri i pružatelji usluge prijevoza igraju važnu odluku pri donošenju njihovih odluka vezanih za smještaj i prijevoz. Štoviše, 70% globalnih putnika navodi kako je veća vjerojatnost da će odabrati održivi smještaj - bez obzira na to jesu li ga specifično tražili ili ne.

U potrazi za održivijim boravcima

Nastavlja rasti i svijest o održivim boravcima, a putnici i češće primjećuju takve opcije. Pa tako 40% globalnih putnika potvrđuje da su vidjeli održivi smještaj na online stranici za putovanja tijekom protekle godine, a 38% njih navodi kako su prije rezervacije aktivno tražili informacije o inicijativama po pitanju održivosti koje smještaj provodi. Još više ohrabruje to što 46% globalnih putnika navodi kako su uistinu boravili u održivom smještaju tijekom prošle godine. Putnici koji su uživali u održivijem boravku tijekom proteklih 12 mjeseci navode različite razloge za odabir takvog smještaja:

41% njih navodi kako su ga odabrali kako bi smanjili svoj utjecaj na okoliš

trećina njih (33%) željela je doživjeti lokalno relevantnije iskustvo

31% njih smatra kako održivi objekti bolje tretiraju zajednicu

I dok 78% globalnih putnika namjerava boraviti u održivom objektu barem jednom tijekom nadolazeće godine, još puno toga mora se učiniti kako bi svi putnici lakše mogli pronaći opcije za održiva putovanja. Među onima koji nisu boravili u održivom smještaju tijekom protekle godine, 31% njih navodi kako nisu znali da takvi objekti postoje. Iako to predstavlja pad od 5% u odnosu na 2021. godinu, što ukazuje na to da raste svijest o takvim objektima, gotovo trećina putnika (njih 29%) navodi da nisu znali kako pronaći takav smještaj. Više od polovice putnika (njih 56%) priznaje kako prije rezervacije nisu aktivno tražili inicijative po pitanju održivosti koje objekt provodi, ali da su te informacije lakše mogle pronaći, navode kako bi ih provjerili. To dodatno ističe važnost transparentnijeg i jasnijeg prikaza informacija o održivosti široj skupini putnika.

Alternativna odredišta i datumi putovanja

Među putnicima postoji konsenzus o tome kako žele izbjeći užurbana odredišta s previše gostiju. Pa tako trećina putnika (njih 33%) navodi kako biraju putovanja izvan vrhunca sezone, a više od četvrtine putnika (njih 27%) odabrali su manje popularna odredišta za putovanja tijekom proteklih 12 mjeseci kako bi izbjegli prevelike gužve. U tom pogledu, kada razmišljaju o budućim putovanjima, 40% putnika navodi kako bi bili spremni putovati isključivo izvan vrhunca sezone kako bi izbjegli prevelike gužve, a 64% njih otkriva kako bi izbjegavali popularna turistička odredišta i atrakcije kako bi se osiguralo ravnomjernije raspršivanje učinka i pogodnosti do kojih dolazi tijekom njihova boravka. Gotovo trećina putnika (njih 31%) čak bi rado odabrala i alternativno odrediše, a ne ono koje preferiraju, ako bi se time pomogle smanjiti prevelike gužve.

S druge strane, 42% putnika muči se s pronalaskom atraktivnih odredišta u kojima nema velike gužve, a 34% njih smatra da nije moguće pronaći opcije za održiva putovanja u gradovima ili drugim popularnim turističkim odredištima. To ukazuje na priliku da platforme za rezervaciju putovanja surađuju s pružateljima smještaja u tim odredištima kako bi im pomogle pri naporima koje provode po pitanju održivosti i istaknu održivije opcije te pomognu putnicima da otkriju alternativne datume i odredišta koja mogu posjetiti, a da pritom ne izgube na doživljaju.

Povezivanje s kulturom i lokalnim zajednicama

Pogledi u kojima je naglasak na regenerativnom pristupu utječu na donošenje odluka. Pa tako 59% putnika navodi kako žele napustiti odredišta koja posjete u boljem stanju nego su ona bila kada su ih posjetili, a dvije trećina ispitanika (njih 66%) žele imati iskustva koja reprezentativno predstavljaju lokalnu kulturu. Zapravo, više od četvrtine ispitanika (njih 27%) navodi kako su se unaprijed aktivno upoznali s lokalnim kulturnim vrijednostima i tradicijama u odredištima u koja su putovali, a 25% njih rado bi platili više za lokalne aktivnosti kako bi time podržati lokalne zajednice. Usprkos želji da tijekom svojih putovanja doprinesu i povežu se s drugima, 34% putnika navodi kako ne znaju kako ili gdje pronaći aktivnosti ili obilaske kako bi osigurali da uistinu imaju pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu ili da joj doprinesu.

Prekretnica za usluge prijevoza

Globalni putnici svjesni su koliko daleko putuju, kako dolaze do odredišta i kako istražuju odredište kad u njega stignu. Gotovo četvrtina ispitanika (njih 23%) navodi kako su odabrali otputovati u odredište bliže doma kako bi smanjili vlastiti ugljični otisak, a 22% njih navodi kako su istražili javni prijevoz i/ili opcije za najam bicikla u odabranom odredištu. Isto tako, 20% putnika odabire putovanje vlakom umjesto automobilom kada se radi o duljim udaljenostima, a malo manje od trećine putnika (njih 30%) navodi kako bi ih bilo sram letjeti zbog utjecaja na okoliš. Kada je riječ o rezervaciji prijevoza za putovanja, 40% putnika aktivno traži informacije o održivosti. Iako 54% njih otkriva da nisu aktivno tražili održivije opcije prijevoza, održivost i dalje ima utjecaj na ponašanje pri rezervaciji i zadovoljstvo korisnika. Na primjer, iako 31% putnika navodi da inicijative po pitanju održivosti koje se provode ne igraju važnu ulogu pri odabiru prijevoza, oni isto tako kažu da one mogu imati utjecaj na njihov konačni odabir. A za 23% ispitanika koji kažu da inicijative po pitanju održivosti koje se provode ne igraju nikakvu ulogu pri njihovom donošenju odluke o prijevozu, ako znaju da rezervirana opcija prijevoza prati najbolje prakse po pitanju održivosti, osjećat će se dobro i otvorit će im se širok raspon prilika da krenu više razmišljati o održivim opcijama u okviru cijelog iskustva putovanja.

Nastavljamo raditi na održivijim putovanjima za sve

Uz više od 100.000 smještajnih objekata diljem svijeta koji su dobili oznaku 'Održivi objekt' na Booking.com-u zbog napora koje ulažu po pitanju održivosti, tvrtka je dodatno proširila broj certifikata i oznaka trećih strana na temelju kojih objekti automatski ispunjavaju uvjete za dobivanje oznake Booking.com-a. Osim onih koje su službeno odobrili Globalno vijeće za održivi razvoj (GSTC), Green Tourism i EU Ecolabel, sada se uzimaju u obzir i Green Seal, Nordic Swan Ecolabel, Green Hospitality Ecolabel, Ibex Fairstay, Fair Trade Tourism, LEED i Edge.

Booking.com nastavio je s ugljično neutralnim poslovanjem i u 2021. godini i prešao je na 100% obnovljivu električnu energiju krajem 2021. godine, što predstavlja važan korak u okviru doprinosa tvrtke prema akcijskom planu vezanom za klimu koji je nedavno izdao Booking Holdings. Akcijski plan vezan za klimu predstavlja prvi akcijski plan takve vrste kada je riječ o nekoj globalnoj tvrtki za online putovanja i funkcionira kao strateški okvir na temelju kojeg Booking Holdings namjerava učiniti svoje poslovanje, usluge i turističku branšu održivijima. U skladu s definicijama i mjerama koje je uspostavio SBTI (Science Based Targets initiative), akcijski plan vezan za klimu uključuje ambiciozne ciljeve kojima je cilj pomoći tvrtki da postigne smanjenje od 95% u opsegu 1 i 2 koji se odnose na emisije do kraja 2030. godine, smanjenje od 50% u opsegu 3 koji se odnosi na emisije do 2030. i postizanje nulte stope emisija do 2040.

„Uz sve veći pritisak na naše prirodne resurse i neosporan utjecaj koji naš način života ima na okoliš, u potpunosti smo predani tomu da branšu vodimo prema iscrtavanju svjesnijeg i odgovornijeg smjera budućnosti putovanja", rekao je Glenn Fogel, CEO Booking.com-a. „Imamo ambiciozne ciljeve za ono što želimo postići, ali zajedno s našim partnerima diljem branše i uz strast naših inovativnih zaposlenika možemo nastaviti olakšavati svima da istraže svijet na pažljiviji i odgovorniji način. Vjerujemo da putovanje jest i da bi trebalo ostati snažna sila dobra, doprinositi boljem kulturološkom razumijevanju, društveno-ekonomskim prilikama za brojne zajednice i potencijalno pomoći dugoročno oporaviti i zaštititi naš planet."

Da biste preuzeli cijelo izvješće o istraživanju održivih putovanja za 2022., posjetite Booking.com-ov global media room.

Više pojedinosti o akcijskom planu vezanom za klimu koji je izdao Booking Holdings te za pregled i preuzimanje trećeg godišnjeg izvješća o održivosti koje je izdala tvrtka, a koje obuhvaća inicijative provedene tijekom 2021. godine kako bi se na odgovoran način stupilo u angažman sa svijetom, potaknule dugoročne društvene vrijednosti i promovirala održivija turistička branša posjetite: bookingholdings.com/sustainability.