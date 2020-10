Održite mozak mladim

Američko znanstveno istraživanje pokazalo je da i umjerena fizička aktivnost može usporiti znakove starenja mozga.

Ljudski mozak s godinama uobičajeno se smanjuje i njegov volumen smanjuje se oko 0,2 posto godišnje do 60. godine života, a intenzivnije smanjivanje mozga povezano je s kognitivnim problemima, navodi tim Nicole Spartano s medicinskog fakulteta sveučilišta Boston u časopisu JAMA Network Open.

Njihovo novo istraživanje provedeno na sredovječnim osobama otkrilo je da je svaki dodatni sat proveden u laganoj fizičkoj aktivnosti povezan s 0,22 posto većim volumenom mozga. Provesti 10 do 19 minuta dnevno u umjerenim tjelesnim aktivnostima poput oštrijeg hoda povezano je s 0,29 posto većim volumenom mozga u usporedbi s manje od 10 minuta dnevno laganih aktivnosti

Te razine aktivnosti manje su od onog što se preporučuje kao minimum potreban postizanje značajnih zdravstvenih dobrobiti.

U preporukama se uobičajeno navodi da bi odrasle osobe trebale tjedno najmanje 150 minuta provesti u umjereno intenzivnim tjelesnim aktivnostima (oko 21 minute dnevno), ili 75 minuta tjedno intenzivnog vježbanja te najmanje 10.000 koraka dnevno.

Prema novom istraživanju, osobe koje su prohodale najmanje 7500 koraka dnevno imale su veći volumen mozga u odnosu na osobe koje su prohodale manje od 7500 koraka dnevno.

Znanstvenici procjenjuju da je svaki dodatni sat lagane tjelesne aktivnosti povezan s 1,1 godina manje starenja mozga iako upozoravaju da zbog mladosti ispitanika možda procjene nisu točne.

Također su uočili da veza između razine aktivnosti, broja koraka i volumena mozga nisu konzistentne, a male koristi sustavno su uočene tek kod najvećih razina napora.

Za potrebe istraživanja znanstvenici su angažirali 2354 sredovječnih dobrovoljaca kojima je mjerena potrošnja energije i broj koraka. Uz pomoć magnetske rezonancije procijenjen je volumen njihova mozga u odnosu na volumen lubanje.

"Ne bi trebalo biti mnogo prostora u lubanji koji nije ispunjen moždanim tkivom. Ako vidimo mnogo praznog prostora to sugerira da se mozak smanjio i to može biti povezano s demencijom", kaže Spartano za Reuters.

Otkriće da je najmanja razine fizičke aktivnosti povezana s manjim volumenom mozga čak i u srednjim godinama sugerira "da neke odrasle osobe ulaze u starije godine s manjim volumenom mozga što ih dovodi u nepovoljniji položaj u pogledu održavanja ionako smanjenog moždanog tkiva", navodi se u radu.

Yaakov Stern, profesor neuropsiholiogije na sveučilištu Columbia u New Yorku koji nije bio ukljčuen u istraživanje ukazuje na to da je istraživanjem proučavana samo veza između fizičkih aktivnosti i volumena mozga, a ne i kognitivnih funkcija i rizika za demenciju. Napominje da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se to razjasnilo.