Odgovor Factuma i Mirotvorca na benkovačke i zadarske okolnosti je: Loli.stream

jedno je sigurno: cenzura prije ili kasnije pada u vodu. U današnje doba premreženo svih mogućim vidovima komunikacije apsurdno je očekivati da može imati ikakav učinak osim onoga koji se zove: protuučinak.

Nakon što su otkazane projekcije Mirotvorca u Benkovcu i Zadru Factum je odlučio omogućiti svim zainteresiranima priliku za gledanje filma Ivana Ramljaka. Tijekom pet dana Mirotvorac će biti dostupan u cijeloj Hrvatskoj putem Loli.stream platforme. Online projekcije počinju na dan kad je film trebao biti prikazan u Zadru, u subotu 6. rujna i to od, naravno, 12 sati.

Mirotvorac je nakon svjetske premijere na ZagrebDoxu prikazan na četiri hrvatska filmska festivala i nagrađen je sa sveukupno čak sedam nagrada! Posebno veseli tercet nagrada publike:

Pulski filmski festival - Velika zlatna arena za najbolji film i Zlatna arena za montažu

Cinehill Film Festival - Nagrada publike

Rab Film Festival - Nagrada publike i Posebno priznanje stručnog žirija

Liburnia Film Festival - Najbolji film i Nagrada publike

Projekcije Mirotvorca se nastavljaju i u kinima, a uskoro slijedi i prestižna međunarodna premijera na jednom od najznačajnijih svjetskih dokumentarnih filmskih festivala.

Online projekcije na Loli.streamu po cijeni od 6 Eura bit će omogućene samo za gledatelje iz Republike Hrvatske, zaključno sa srijedom 10. rujna.

Umjesto na piće s prijateljima vrijeme je za Mirotvorca na VOD-u! I prijatelji su pozvani - svi koji stanu pred zaslon jednog ekrana, naravno!