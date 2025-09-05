Najava 21. Festivala 25 FPS

Dvadeset i prvo izdanje Festivala 25 FPS održat će se od 23. do 27. rujna 2025. u zagrebačkom kinu Kinoteka, uz svečano otvorenje u Muzeju suvremene umjetnosti. Nakon Zagreba, festival putuje u riječko Art-kino (30. rujna, 1. i 3. listopada), te u splitski Multimedijalni kulturni centar (30. listopada).

Otvorenje festivala

Festival će u utorak 23. rujna otvoriti izložba talijanske vizualne umjetnice Rose Barbe pod nazivom „Meaning Distances" u MSU Zagreb, uz izbor njezinih skulpturnih filmskih instalacija. Uoči otvorenja održat će se razgovor s umjetnicom, a navečer slijedi glazbeni performans umjetnice Ivone Eterović (tonote). U svojim konceptualnim istraživanjima Barba se koristi krajolikom i promjenama u okolišu uzrokovanih ljudskim djelovanjem ne bi li propitala nestabilnost znanja, mitova i znanstvenih eksperimenata u promjenjivim društveno-političkim i kulturnim uvjetima. Osim što su joj radovi uvršteni u brojne međunarodne zbirke, Barba je imala samostalne izložbe na nizu prestižnih institucija kao što su, primjerice, njujorška MoMA, Centre Pompidou, Tate Modern i berlinski Neue Nationalgalerie.

Filmski program

U međunarodnom natjecateljskom programu bit će prikazano ukupno 25 filmskih naslova, a u hrvatskom natjecateljskom programu Refleksi 5 filmova.

Kako najavljuju selektorice festivala, Marina Kožul, Nika Petković i Tena Trstenjak, ovogodišnjom selekcijom filmova ponajviše se provlači ideja kraja svijeta koji smo sami uzrokovali. Mnogi naslovi dotiču se ljudskosti i njezine konceptualne i doslovne krhkosti, turbulentnih egzistencijalnih kriza i ratova koji bijesne te pukotina u vremenu, prostoru i nama samima; sve nam to stvara sliku svijeta koji smo sami oblikovali. Utjecaj tehnologije tu je ključan, nadodaju, samo što u fokusu više nije samo njezin odnos prema stvarnosti, već nemogućnost razlikovanja stvarnog i virtualnog, analognog i digitalnog.

U međunarodnoj konkurenciji krije se mnoštvo novih filmova festivalskoj publici poznatih imena, među kojima se ističu britanski avangardni filmski autor John Smith sa svojim šarmantnim filmom Biti John Smith, kanadski eksperimentator Mike Hoolboom, koji donosi kolažno-računalni Vjetar, kineska filmašica s pariškom adresom Yuyan Wang (dobitnica nagrade publike 2021. godine) s još jednim vizualno privlačnim, sintetičkim filmom Zeleno sivo crno smeđe, američki filmski autor Zachary Epcar koji je na 17. 25 FPS-u osvojio Grand Prix za svoj Kanjon, a sada se vraća fantastičnim Osjećajem potonuća. Dorian Jespers, dobitnik festivalskog Grand Prixa i nagrade publike 2020. za Lažno sunce, uvući će nas u kafkijansku dramu Loynes.

Marokansko-francuska umjetnica Randa Maroufi, članica velikog žirija na 16. izdanju, napravila je kompleksnu rekonstrukciju L'mina kojom je u Cannesu osvojila nagradu za inovativnost (Leitz Cine Discovery Prize). Američki vizualni umjetnik Gabriel Abrantes 2012. godine nagrađen je Grand Prixom za Palače milosrđa, a u ovogodišnji program ulazi svojim duhovitim Argumentima u korist ljubavi. U programu je i novi film francuskog vizualnog umjetnika Nicolasa Gouraulta, Njihove oči, koji u fokus stavlja mikro-radnike Globalnog Juga koji uče umjetnu inteligenciju autonomnih vozila. Vizualno je impresivan i rad biokemičara-filmskog autora Émiliena Dubuca, ODAMADO, opisan kao „nesavršeni priručnik za pohranjivanje sjećanja u DNK". Filmska umjetnica palestinsko-egipatskih korijena Nada El-Omari svojim Momentumom pokazuje ustrajnu snagu slika da svjedoče.

Veliki žiri 21. Festivala 25 FPS čine britanska kritičarka i teoretičarka Erika Balsom, belgijski kustos Stoffel Debuysere i američki redatelj i umjetnik Michael Robinson. O nagradi u Refleksima odlučivat će žiri kritike koji čine Bartol Babić Vukmir, Dario Dunatov i Vanja Gajić. Na festivalu će se dodijeliti i Nagrada publike te Nagrada Green DCP koji hrvatskom filmu u selekciji dodjeljuje Udruga za audio-vizualna istraživanja 25 FPS.

Očekuje nas i bogati popratni program, kurirani programi članova žirija, panel na temu Filmski festivali i njihove nove stvarnosti te dva audiovizualna performansa uživo.

Ulaz na sve projekcije i programe festivala je slobodan uz obavezno preuzimanje besplatnih ulaznica na blagajni kina Kinoteka.