Očitavanje vjetra za bolje jedrenje

Onima koji tek ulaze u svijet jedrenja, dizanja jedara i manevriranja među valovima, bez odgovarajuće opreme plovidba može predstavljati pravi izazov. Budući da jedrenje ovisi o vjetru, teško je kretati se brzo i u željenom smjeru ako nemate prave podatke, točnije, podatke o vjetru.

Srećom, Garmin u svojoj ponudi ima liniju namjenskih jedriličarskih instrumenata posebno razvijenih kako bi jedriličarima pružili podatke o vjetru koji su im potrebni za uspješnu plovidbu. Bilo da tek počinjete ili na svojoj brodici imate ograničenu količinu brodske elektronike, evo što vam je za početak potrebno za očitavanja vjetra.

gWind 2 bežični senzor za vjetar

Kako biste lakše navigirali i optimizirali trim jedara za veću brzinu na vodi, Garmin gWind 2 bežični senzor za vjetar pruža vam potrebne podatke o vjetru. Za očitanja stvarne brzine i kuta vjetra tijekom jedrenja ovaj senzor uzima vjetar u odnosu na vaše plovilo (tzv. prividni vjetar) te putem ANT veze šalje te podatke na upareni kompatibilni Garmin GPSMAP ploter i instrument GNX Wind. Ploter zatim izračunava stvarni vjetar koristeći očitanja prividnog vjetra sa senzora, kao i podatke o kursu, brzini plovila i druge parametre s ugrađenog zaslona.

Najbolje performanse senzor daje pri malim brzinama vjetra, a podatke o brzini vjetra određuje na temelju okretanja trokrakog propelera. Što se brže okreće, to je veća brzina vjetra. Prilikom određivanja kuta vjetra, dvostruka peraja pomiče se na stranu na koju vjetar puše. Uz ove podatke možete postaviti plovilo za što učinkovitiju plovidbu.

Bežična verzija ujedno omogućuje jednostavnu instalaciju bez provođenja kabela kroz jarbol do visine od 50 stopa.

GNX Wind

GNX Wind pouzdan je i moćan instrument za mjerenje vjetra, savršen za jedrilice duljine od 20 do 40 stopa s ograničenim sustavima za mjerenje vjetra na brodu. Kompatibilan je sa sustavom NMEA 2000 i prikazuje vrlo vidljive podatke o vjetru iz bilo kojeg kuta. S lećom posebno izrađenom kako bi se izbjeglo zamagljivanje i lako čitljivim znamenkama, možete vidjeti i stvarni i prividni vjetar putem digitalne ruže vjetrova, Steer Pilot, brzine broda i još mnogo toga u svim uvjetima osvjetljenja.

Osim toga, na zaslonu možete vidjeti stvarnu i prividnu brzinu i kutove vjetra, kao i smjer vjetra, brzinu plovila, brzinu u odnosu na tlo, smjer i druge važne podatke.

GNX bežični komplet za jedrenje 52

Kako biste donosili sigurne odluke kada je u pitanju podešavanje jedara, GNX bežični komplet za jedrenje 52 uključuje instrumente za podatke o vjetru i vodi te jedriličarima pruža sveobuhvatan pregled podataka o vjetru uz visoku razinu preciznosti. Paket uključuje gWind žičanu ili bežičnu sondu, lako čitljiv zaslon instrumenata GNX 20 i Airmar DST810 pametnu sondu za montiranje kroz trup koja pruža podatke o bočnom/stražnjem nagibu i okomitom/vodoravnom nagibu, koristeći dubinu vode, brzinu plovila i temperaturu s očitavanjem nadmorske visine. Podaci se dostavljaju mreži NMEA 2000, GNX 20 i pomorskom instrumentu GNX Wind, koji prikazuje metričke podatke na lako čitljivom zaslonu.

Kako biste podatke o vjetru mogli pratiti gdje god se nalazili na plovilu, moguće je prenositi podatke s instrumenta GNX Wind na quatix nautički pametni sat. Dodavanjem GPSMAP plotera u brodsku mrežu dobivate i dodatne funkcije poput naprednih mjerača i grafova vjetra, polarnih dijagrama, linija vjetra i još mnogo toga.

NMEA, NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 registrirani su zaštitni znakovi National Marine Electronics Association.