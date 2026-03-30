Huawei Watch GT Runner 2 dostupan na hrvatskom tržištu

Od danas je na hrvatskom tržištu dostupan HUAWEI WATCH GT Runner 2, najnoviji pametni sat iz svoje linije nosivih uređaja namijenjen prvenstveno trkačima. Novi model donosi napredne tehnologije za precizno GPS pozicioniranje, analizu treninga temeljenu na znanstvenim metodama te iznimno lagan i udoban dizajn za svakodnevno korištenje.

Razvijen kako bi zadovoljio potrebe i rekreativnih i profesionalnih trkača, ovaj sat nudi niz funkcija koje pomažu u planiranju treninga, praćenju performansi i optimizaciji rezultata tijekom utrka.

Razvijen uz vrhunske sportaše

U razvoju uređaja sudjelovao je i Eliud Kipchoge, dvostruki olimpijski pobjednik i jedan od najvećih maratonaca svih vremena, zajedno s renomiranim dsm-firmenich Running Teamom. Suradnja vrhunskih sportaša i Huawei stručnjaka za tehnologiju rezultirala je satom koji donosi profesionalnu razinu podrške za trening i natjecanja.

Rastuća popularnost maratona i cestovnog trčanja posljednjih godina potaknula je sve veći broj ljudi na aktivan način života. HUAWEI WATCH GT Runner 2 razvijen je upravo s ciljem da pruži kvalitetne alate i podršku svima, od onih koji tek započinju s trčanjem do naprednih sportaša koji žele dodatno unaprijediti svoje rezultate.

Precizno praćenje i napredna analiza treninga

Novi model opremljen je 3D plutajućom antenom i optimiziranim dizajnom antene koji značajno poboljšava preciznost pozicioniranja u odnosu na prethodnu generaciju. To omogućuje pouzdano praćenje rute i podataka o kretanju čak i u zahtjevnim uvjetima poput tunela, urbanih sredina s visokim zgradama ili područja sa slabijim signalom.

Posebna inovacija je algoritam za neinvazivno određivanje laktatnog praga, uz funkciju mjerenja snage trčanja (running power). Ova tehnologija omogućuje korisnicima detaljniji uvid u intenzitet treninga i opterećenje mišića, čime se olakšava optimizacija treninga i planiranje strategije za utrke.

Uz to, sat donosi i Intelligent Marathon Mode, napredni način rada koji prati performanse tijekom utrke i pruža korisne smjernice od starta do cilja. Funkcije poput dinamičkog vođenja tempa, mjerenja snage trčanja i pametnih podsjetnika za unos energije i hidrataciju pomažu trkačima da održavaju optimalan ritam i poboljšaju rezultate.

Lagan dizajn i sportska estetika

Budući da trkači često traže uređaj koji je gotovo neprimjetan tijekom aktivnosti, HUAWEI WATCH GT Runner 2 dizajniran je s naglaskom na minimalnu težinu i maksimalnu udobnost. Sat ima ultra-tanak profil te kućište izrađeno od lagane, ali iznimno čvrste nanomoldirane titanijske legure, a teži svega 43,5 grama.

Model dolazi u tri atraktivne boje: Dawn Orange, Dusk Blue i Midnight Black, kombinirajući sportski karakter i moderan stil.

Nova AirDry tkana narukvica osigurava visoku prozračnost i otpornost na znoj, što omogućuje suho i ugodno nošenje čak i tijekom najintenzivnijih treninga. Poseban gradijentni efekt narukvice postignut je sofisticiranim procesom bojenja i preciznim infracrvenim pozicioniranjem, dok perforirana tekstura dizajnom podsjeća na atletsku stazu, simbolizirajući duh trčanja i upornosti.

Uz sat dolazi i dodatna fluoroelastomer narukvica s klasičnim kopčanjem, namijenjena zahtjevnijim uvjetima i outdoor aktivnostima. To znači da korisnici uz sat dobivaju dvije narukvice: sportsku AirDry narukvicu na čičak te dodatnu narukvicu s rupicama. Uz to, korisnicima je na raspolaganju širok izbor prilagodljivih watchfaceova koji omogućuju personalizaciju izgleda sata prema vlastitim preferencijama.

Dodatnu vrijednost donosi i pristup Huawei Health+ usluzi uz 3 mjeseca besplatnog korištenja, koja nudi napredne programe treninga, analitiku i personalizirane savjete za zdraviji i aktivniji stil života.

Korisnici također mogu iskoristiti i Multipass pogodnosti koje uključuju premium pristup popularnim fitness i outdoor aplikacijama: Komoot Premium (60 dana besplatno) za planiranje ruta i navigaciju, Interval.icu Premium za napredno praćenje treninga i analizu performansi, Kotch Premium (90 dana besplatno) za strukturirane planove treninga te RacePace Premium (90 dana besplatno) koji pomaže trkačima u planiranju tempa utrke i intenziteta treninga.

Uz HUAWEI WATCH GT Runner 2, korisničko iskustvo nadopunjuju i drugi Huawei uređaji. Huawei FreeBuds Pro 5 slušalice pružaju kvalitetan zvuk i aktivno uklanjanje buke tijekom treninga, dok HUAWEI MatePad 12 X omogućuje opuštanje uz omiljeni sadržaj ili rad zahvaljujući velikom zaslonu i podršci za tipkovnicu te M-Pencil Pro olovku.

Dostupnost i cijena

Preporučena maloprodajna cijena sata HUAWEI WATCH GT Runner 2 iznosi 399 eura.

U promotivnom razdoblju do 30. travnja kupci će moći kupiti sat po cijeni od 369 eura.