Tko će preuzeti krunu u srednjem segmentu pametnih telefona_

Segment pametnih telefona srednje klase ulazi u novi ciklus, pa se pozornost okreće usporedbi u praksi. Jedna od praćenih usporedbi je između novog modela HONOR 600 Lite i Samsung Galaxy A37. Oba uređaja ciljaju isti 5G segment srednje klase i pojavit će se na tržištu u istom vremenskom okviru, što potiče izravnu usporedbu među trgovcima i potrošačima. HONOR 600 Lite nudi 8 GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu, dok Galaxy A37 dolazi s 6 GB RAM-a i 128 GB prostora za pohranu. S gledišta pozicioniranja, HONOR cilja na isporuku cjelovitijeg paketa specifikacija u sličnom cjenovnom razredu.

Šira primjena umjetne inteligencije na pametnom telefonu HONOR 600 Lite

Ključna razlika je širina AI značajki. Na modelu HONOR 600 Lite, umjetna inteligencija integrirana je kroz kameru, upravljanje napajanjem i vizualni doživljaj. Obrada slika, prepoznavanje scena i HDR podešavanje podržani su umjetnom inteligencijom, dok dodatni algoritmi pomažu optimizirati obrasce potrošnje baterije i prilagoditi ponašanje zaslona radi bolje vidljivosti i udobnosti. Cilj je da umjetna inteligencija nenametljivo unapređuje svakodnevno korištenje u više područja, a ne samo u načinima rada kamere.

Uz to, HONOR 600 Lite opremljen je skupom AI alata na uređaju koji se izvršavaju na samom uređaju, uključujući AI Eraser, AI Creation, Blur Info, AI Memories, AI Subtitles, Circle to Search i AI Upscale.

Ove funkcije podržavaju praktične slučajeve upotrebe kao što su uklanjanje neželjenih objekata s fotografija, generiranje kreativnog sadržaja, zamućenje osjetljivih informacija, organiziranje prošlih trenutaka, dodavanje podnaslova u stvarnom vremenu, brzo pretraživanje sadržaja na zaslonu i poboljšanje kvalitete slike, donoseći vrhunske AI mogućnosti u segment srednje klase.

Očekuje se da će Galaxy A37 također biti opremljen AI funkcijama tipičnima za Samsungovu novu seriju, uključujući optimizaciju kamere i uređivanje galerije, kao i sistemske alate poput prijevoda i pomoći pri radu sa sadržaju. Međutim, dok Galaxy A37 fokusira umjetnu inteligenciju uglavnom na odabrane aplikacije i scenarije korištenja, HONOR 600 Lite nudi raznovrsniji i dosljednije primijenjen AI sloj kroz fotografiju, produktivnost, privatnost i razumijevanja medijskog sadržaja, što predstavlja konkretnu prednost u svakodnevnoj upotrebi.

Metalni okvir naspram plastičnog okvira

U dizajnu i konstrukciji svaki uređaj ima drugačiji pristup. HONOR 600 Lite koristi metalni okvir u kombinaciji sa stražnjim poklopcem izrađenim tehnologijom hladnog oblikovanja. Ova konstrukcija neuobičajena je u srednjem segmentu te je osmišljena kako bi poboljšala čvrstoću i dojam u ruci, zadržavajući tanki profil 7,34 mm i mase oko 180 g. Uređaj također ima IP66 zaštitu te je prošao SGS test otpornosti na pad s visine od 1,8 m, čime se naglašava njegova mehanička izdržljivost.

Galaxy A37 zadržava plastični (polikarbonatni) okvir te nudi IP68 otpornost na vodu, što pruža snažniju zaštitu pri uranjanju, ali ne pruža otpornost na pad na isti način. HONOR 600 Lite nudi premijsku kvalitetu izrade i veću sigurnost u pogledu čvrstoće okvira i otpornosti na udarce, što je ključno u nepredviđenim situacijama.

Glavna kamera veće rezolucije i namjenska tipka za fotografiranje

HONOR 600 Lite fokusira se na glavni senzor visoke rezolucije i izravan fizički pristup kameri. Opremljen je glavnom kamerom od 108 MP s 1/1,67" senzorom, uz 5 MP ultraširokokutnu kameru. S prednje strane nalazi se kamera od 16 MP s mekim osvjetljenjem, za selfije i videopozive. Namjenska tipka Camera Button 2.0, omogućuje korisnicima pokretanje kamere i gotovo trenutačno snimanje fotografije, slično kao na tradicionalnom fotoaparatu.

Galaxy A37 dolazi s glavnom kamerom od 50 MP s OIS-om, ultraširokokutnom kamerom od 8 MP te dodatnim senzorom od 5 MP. Ova konfiguracija osigurava klasičan sustav trostruke kamere, ali s nižom rezolucijom glavnog senzora i manje navedenom veličinom senzora u odnosu na HONOR 600 Lite.

Veći senzor s 108 MP, u kombinaciji s AI obradom, donosi jasne prednosti u snimanju detalja, odvajanju subjekta u portretima i HDR scenama. Prisutnost namjenske tipke za kameru također je jedinstvena prednost u ovoj usporedbi, za korisnike koji cijene brzinu i praktičnost u fotografiranju.

Veća baterija i autonomija

Kapacitet baterije još je jedno područje u kojem se HONOR 600 Lite pozicionira kao vodeći smartphone. Uređaj ima bateriju kapaciteta 6520 mAh, koja je internim testiranjima pokazala tipično vrijeme korištenja od 2.5 dana. Punjenje je omogućeno uz 45 W HONOR SuperCharge tehnologiju.

Galaxy A37 dolazi s baterijom kapaciteta 5000 mAh i podrškom za punjenje od 45 W. Na papiru, to znači da HONOR 600 Lite nudi približno 30 % veći nominalni kapacitet u odnosu na Galaxy A37. Ta razlika u praksi znači znatno dulju autonomiju baterije, što će najviše osjetiti korisnici koji često gledaju videozapise, igraju igre ili su stalno na putu.

Zaslon i performanse

Dva uređaja također se razlikuju u specifikacijama zaslona. HONOR 600 Lite ima 6,6-inčni ravni OLED zaslon 1.5 K rezolucije (1200 × 2600). Zaslon postiže do 2000 nita u načinu visoke svjetline, uz još višu HDR svjetlinu, te koristi 3840 Hz PWM zatamnjenje za veću udobnost očiju pri duljem korištenju.

Galaxy A37 ima nešto veći 6,7-inčni ravni OLED zaslon s FHD rezolucijom (1080 × 2340).

Što se tiče performansi, HONOR 600 Lite pokreće platforma MediaTek 7100 Elite, koja se svrstava na sličnu razinu kao Snapdragon 6 Gen 3. Galaxy A37 koristi Samsungov Exynos 1480, namijenjen istom segmentu srednje klase. Oba čipseta dizajnirana su za široki krug 5G korisnika, pri čemu se HONOR oslanja na vlastitu softversku optimizaciju kako bi dugoročno osigurao stabilno korisničko iskustvo.