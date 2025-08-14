Novi kralj po DXOMARKu - HUAWEI Pura 80 Ultra

Novi kralj je stigao! Nedavno predstavljeni pametni telefon, HUAWEI Pura 80 Ultra, zauzeo je vrh svjetskog foto i video poretka, osvojivši najvišu ukupnu DXOMARK ocjenu ikad - 175 bodova, čak 6 bodova ispred drugoplasiranog uređaja. Ovaj uspjeh temelji se na tri povijesna postignuća: dosad neviđenoj ocjeni od 180 za kvalitetu fotografije (najvišoj ikad zabilježenoj), rekordnoj ocjeni za kvalitetu videa od 166 (izjednačenost na prvom mjestu) te najviše ocijenjenim telefoto mogućnostima u povijesti DXOMARK testiranja.

DXOMARK je priznata institucija, sa svjetskim autoritetom, za ocjenjivanje i rangiranje kamera i foto specifikacija. Široko je cijenjena među stručnjacima diljem svijeta, a njihovi testovi temelje se na milijunima znanstvenih mjerenja i perceptivnih analiza. Ove je godine HUAWEI Pura 80 Ultra prošla kroz rigorozni DXOMARK set testova kamera kako bi se procijenila njezina izvedba u fotografiji, videu i kvaliteti zooma iz perspektive krajnjeg korisnika.

Najnoviji Huawei flagship pametni telefon prošao je DXOMARK testiranje u ovom vodećem svjetskom laboratoriju za procjenu kvalitete, DXOMARK-u, te ostavio sve najveće konkurente u industriji daleko iza sebe zahvaljujući vrhunskoj ukupnoj izvedbi. Nakon sveobuhvatne recenzije renomirani tehnološki laboratorij DXOMARK proglasio je model HUAWEI Pura 80 Ultra najboljom smartphone kamerom na tržištu, dodijelivši ukupnu ocjenu 175. Ova najviša ocjena u povijesti DXOMARK-a potvrđuje Huaweijevu težnju ka savršenstvu u fotografiji, pretvarajući "iznimno" u "nenadmašno".

U sažetku DXOMARK testa ističu se dosljedno izvrsni rezultati kamere sa živopisnim bojama, oštrim detaljima i prirodnom ekspozicijom u različitim svjetlosnim uvjetima. Odlični portreti s laskavim tonovima kože i mekim, prirodnim zamućenjem pozadine. Impresivan ultraširoki i telefoto zum koji zadržava jasnoću i bogatstvo detalja te glatki i stabilni videozapisi s izvrsnim detaljima i jasnoćom, čak i u pokretu.

Od svog globalnog predstavljanja u srpnju 2025., HUAWEI Pura 80 Ultra pametni telefon osvojio je profesionalne fotografe i entuzijaste diljem svijeta, a njegove vodeća revolucionarna tehnologija povezuje laboratorijske inovacije s umjetnošću stvarnog svijeta. Kao perjanica Huaweijeve fotografske tradicije, HUAWEI Pura 80 Ultra redefinira granice mogućeg.

Redefiniranost fotografije: Izvrsnost s ocjenom 180

DXOMARK-ova dosad neviđena ocjena za fotografiju od 180 odražava majstorstvo HUAWEI Pura 80 Ultra telefona u igri svjetla i detalja. HDR Ultra Lighting kamera od jednog inča postiže vodeći dinamički raspon od 16EV u industriji, pretvarajući zahtjevne svjetlosne uvjete u očaravajuće vizualne priče. Zamislite plesače oko logorske vatre obasjane prozirnim plamenovima zlatnog sjaja, dok lica u sjeni zadržavaju najsitnije detalje, oštre poput trepavica, u jednoj ekspoziciji. Ili portrete snimljene u suton, gdje subjekti zrače prirodnom jasnoćom na pozadini neba koje se prelijeva u akvarelne gradijente, zahvaljujući inteligentnom višezonskom mapiranju ekspozicije.

Briljantna ocjena od 180 posebno se ističe i u portretnoj fotografiji. Napredno AI segmentiranje osigurava vrhunsku preciznost, prikazujući neposlušne vlasi kose, nježne naušnice i složene modne detalje s besprijekornom jasnoćom na pozadini kremastog bokeh efekta. Čak i u ambijentu s najvećom svjetlosti, tekstura lica zadržava realističnu dimenzionalnost, a tonovi kože blistaju prirodnom toplinom. Promjenjivi otvor blende (f/1.6-f/4.0) pruža kreativnu fleksibilnost: kod grupnih fotografija inteligentno se sužava kako bi svi, od prednjeg do stražnjeg plana, bili kristalno oštri, dajući rezultate profesionalne razine.

HUAWEI Pura 80 Ultra redefinira fotografiju na velikim udaljenostima zahvaljujući prvoj industrijskoj izmjenjivoj Dual Telephoto kameri, koja je osvojila najvišu DXOMARK ocjenu za telefoto zoom. Spajanjem 3,7x srednjeg i 9,4x super-telefoto objektiva u jednu optičku jedinicu, ovaj telefon pruža nenadmašnu svestranost. Arhitektonski ornamenti udaljeni pola kilometra prikazuju se s DSLR razinom oštrine, a detalji poput kapljica znoja na licu nekog performera jasno se razaznaje čak i iz zadnjih redova stadiona. Na uvećanjima od 10x i više gdje drugi konkurenti često posustaju, HUAWEI Pura 80 Ultra bilježi himalajske snježne vrhove s grebenima oblikovanim vjetrom ili bljesak očiju leoparda u sumraku, održavajući iznimnu postojanost boja i ekspozicije zahvaljujući naprednom optičkom dizajnu i algoritmima.

Video majstorstvo: Referentna vrijednost u pokretu s ocjenom 166

Izjednačivši vrhunac industrije u video kategoriji s Video ocjenom 166, što je 10 bodova više od prethodnika, HUAWEI Pura 80 Ultra osvaja i najzahtjevnije dinamičke uvjete. Ultra Lighting HDR kamera 16EV pruža „slojevitu sliku s preciznom reprodukcijom svjetla i sjene", pretvarajući portrete snimljene protiv svjetla u uravnotežene kompozicije u kojima subjekti blistaju na pozadini savršeno gradiranog neba. Scene logorske vatre prikazuju prozirne slojeve plamena uz bogate detalje u sjenama, stvarajući uranjajuće vizualno iskustvo. U kombinaciji s naprednom stabilizacijom koja predviđa pokret poput filmskog vodiča, kreatori mogu oblikovati fluidne priče, od scenskih nastupa do urbanih storytelling videa, sve iz ruke, prirodno i bez napora.

Dvojni telefoto sustav svoju izvrsnost prenosi i na video. Dokumentaristi divljine prate orlove u letu pri 9,4x zoomu, bilježeći svaki detalj, dok napredna stabilizacija uklanja podrhtavanje pri snimanju iz ruke. Koncertni snimatelji izdvajaju rad bubnjara iz zadnjih redova arene, a AI praćenje pokreta održava fokus unatoč reflektorima i pirotehničkim efektima. Ova filmska svestranost jamči živopisne, profesionalne snimke u svim scenarijima.

Izvanredne fotografske i video performanse ovog uređaja moguće su zahvaljujući Ultra Chroma XMAGE kameri, koja koristi 1,5 milijuna multispektralnih kanala za gotovo savršenu točnost boja. Tonovi kože zrače prirodnom toplinom, bilo u ambijentu neonski osvijetljenih ulica ili na horizontima zlatnog sata, dok boje okruženja zadržavaju bogatstvo atmosfere. Ova nenadmašna znanost o bojama temelj je povijesnih DXOMARK ocjena u fotografiji i videu, prenoseći smaragdne šume, grimiznu svilu i azurno nebo upravo onako kako ih ljudsko oko percipira. Čak i složeni svjetlosni uvjeti popuštaju pred njenom inteligencijom, osiguravajući autentičnu reprodukciju u svakom kadru.

Redefiniranje mogućeg

Iznad same prevlasti u fotografiji, HUAWEI Pura 80 Ultra odaje počast Huaweijevoj tradiciji estetske hrabrosti. Evoluirani Forward Symbol dizajn ukrašen sunčevim zrakama i zlatnim akcentima zrači luksuzom u modelima Prestige Gold i Prestige Black. Praktična elegancija dolazi do izražaja kroz Crystal Armor Kunlun Glass staklo druge generacije, koji nudi 25 puta veću otpornost na padove u usporedbi s običnim staklom, dok AI Smart Controls Button pretvara uređaj u produžetak intuicije kreatora. Čak i interaktivne teme EMUI 15 donose zabavne detalje, poput lockscreen emojija koji se razigrano kotrljaju pod prstima.

Kroz duboku integraciju hardvera i softvera te sveobuhvatnu evoluciju snimanja, HUAWEI Pura 80 Ultra demonstrira Huaweijevo duboko tehničko naslijeđe, istovremeno pružajući dosad neviđena iskustva snimanja u svim scenarijima. Podizanjem svake svoje snage, svestranosti telefoto objektiva, znanosti o bojama i majstorstva svjetla, ovaj uređaj proširio je granice fotografije za sve koji sanjaju u kadrovima.

Za više informacija o DXOMARK recenziji HUAWEI Pura 80 Ultra posjetite DXOMARK stranicu, a za više detalja o HUAWEI Pura 80 Ultra posjetite službenu Huawei trgovinu.