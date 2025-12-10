Nova HONOR božićna kampanja: Slavite ono što traje

HONOR je ovog prosinca pokrenuo blagdansku kampanju „Slavite ono što traje", potičući nas da se posvetimo onome što je zaista važno: obitelji, prijateljima i zajedničkim trenucima. Nova kampanja nas podsjeća da međuljudski odnosi imaju izvanrednu snagu, a tehnologija koja nas svakodnevno prati može te odnose samo dodatno učvrstiti.

Najnoviji sklopivi model Magic V5 i izdržljivi telefoni serije 400 omogućuju korisnicima da bezbrižno zabilježe zimske uspomene, dok napredne AI značajke osiguravaju da blagdanski trenuci ostanu jasni u svim uvjetima osvjetljenja. Spontane fotografije na otvorenom tijekom hladnih zimskih mjeseci, obiteljska zabava na snijegu ili jurnjava niz skijašku stazu nisu nikakav problem za HONOR uređaje otporne na različita oštećenja i vremenske uvjete, a dugotrajna baterija omogućava da zabava potraje i tijekom noćnih sati kada će kamerom trebati uhvatiti brojne nezaboravne trenutke.

AI za još maštovitije fotografije

Toplinu kućnih okupljanja, veselo raspoloženje i blještavilo boja naglasit će inteligentni AI načini rada, dajući fotografijama jedinstvenu atmosferu, dok će vam druge napredne AI značajke pomoći da sačuvate svoje blagdanske uspomene na načine koji će biti ograničeni samo vašom maštom.

Junaci kampanje su HONOR Magic V5 i HONOR 400 serija. Magic V5 donosi moderni dizajn i eleganciju u službi kreativnosti te napredne alate za uređivanje fotografija s umjetnom inteligencijom i izvrsnu kameru koji omogućuju stvaranje jedinstvene blagdanske priče.

Odaberite izdržljivost po sniženoj cijeni

Serija HONOR 400 fokusira se na izdržljivost i čvrstoću (prema specifikacijama modela), uz održavanje izvrsne funkcionalnosti i kamere na koju se možete osloniti svaki dan. Zajedno čine dvojac koji kombinira stil s pouzdanim performansama.

Do kraja prosinca HONOR je pripremio i iznenađenje za sve svoje sadašnje i buduće korisnike snizivši cijene odabranih modela pametnih telefona. Pogledajte ponudu HONOR BOŽIĆ 2025 i odaberite poklon za svoje najmilije.