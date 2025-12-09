Blagdani uz stil i tehnologiju

HUAWEI WATCH GT 6 Series dolaskom na tržište odmah je osvojila korisnike svojim dizajnom i impresivnim mogućnostima. Ovi vrhunski pametni satovi kreirani su za sve koji žele živjeti aktivno, zdravo i povezano, uz dozu luksuza na svakom koraku.

Kako bi blagdansko darivanje bilo još posebnije, od 1.12. do 31.12., svi kupci mogu ostvariti 30 EUR popusta na cijelu HUAWEI WATCH GT 6 Series kod ovlaštenih prodajnih partnera.

Popust vrijedi za sve dostupne modele, savršene za svaki stil i svaku lifestyle rutinu.

Nova generacija klasika: što čini HUAWEI WATCH GT 6 Series posebnom?

Elegantan dizajn koji se prilagođava vama

HUAWEI WATCH GT 6 Series donosi potpuno osvježenu estetiku: tanji i laganiji profil, besprijekornu izradu te širok izbor modela koji se uklapaju i u sportske i u elegantne kombinacije. Bez obzira birate li odvažniji 46 mm model ili profinjenu 42 mm verziju, upečatljiv AMOLED zaslon visoke rezolucije osigurava jasan prikaz u svim uvjetima.

Snaga koja traje: baterija do 21 dan

Jedna od najprepoznatljivijih karakteristika WATCH GT 6 serije ponovno postavlja standarde. S do tri tjedna autonomije, odnosno do dva tjedna za 42 mm model, HUAWEI WATCH GT 6 serija omogućuju da se u potpunosti posvetite aktivnostima, bez brige o punjenju. Čak i intenzivno praćenje sportskih aktivnosti, GPS-a ili naprednih zdravstvenih funkcija neće vas iznenaditi praznom baterijom.

Zdravlje na prvom mjestu - sada još preciznije

Ugrađeni senzori najnovije generacije, predvođeni sustavom TruSeenTM 6.0+, nude detaljan uvid u vaše dnevne navike, uz praćenje otkucaja srca, SpO2 vrijednosti, stresa i kvalitete sna. Huawei Watch GT 6 Series pomaže vam razumjeti ritam vašeg tijela i unaprijediti način života, uz personalizirane preporuke i analize koje su prilagođene vašim rezultatima.

Stvoren za pokret - više od 100 sportskih načina rada

Bilo da trčite maraton, planinarite, plivate ili ste u HIIT zoni, Huawei GT 6 Series prati svaki korak, svaki zamah i svaki otkucaj. Zahvaljujući preciznom GPS sustavu i naprednoj analitici, sat postaje vaš osobni trener koji uvijek ima uvid u vašu izvedbu.

Pametno iskustvo za svaki dan

Bluetooth pozivi, obavijesti, upravljanje glazbom i kompatibilnost s Android i iOS uređajima čine Watch GT 6 Series pouzdanim suputnikom u svim dnevnim zadacima. Uz to, profinjeni sustav sučelja osigurava jednostavnu i intuitivnu uporabu - bez odricanja od funkcionalnosti.

Savršen izbor za blagdane

Ako tražite poklon koji spaja stil, praktičnost i dugovječnost - Huawei Watch GT 6 Series pruža upravo to, a uz aktualni popust od 30 EUR, sada je pravi trenutak za kupnju.

Ponuda vrijedi kod ovlaštenih prodajnih partnera, do 31.12. ili do isteka zaliha. Za detalje ponude obratite se ovlaštenim prodajnim mjestima.