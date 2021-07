Nokia X20 – sjajan model odličnih karakteristika

Otkako je HMD Global preuzeo Nokiu i ponovno pokrenuo proizvodnju, trebalo im je malo da se ponovno etabliraju kao ozbiljan proizvođač mobilnih uređaja.

Nokia je u međuvremenu promijenila strategiju i nove modele su podijelili u tri serije - C, G i X, a jedan od njih - Nokia X20 predmet je naše recenzije.

Nokia X20 i uz to predstavljeni X10 ne spadaju u kategoriju flagship modela, no to ne umanjuje njihovu vrijednost - kao što dobro znamo, flagship modeli su skupe igraćke koju većina ljudi jednostavno ne treba. Znači, što je dobro kod Nokie X20? Za početak, besplatne nadogradnje softvera i OS-a tijekom sljedeće tri godine, što je Nokia htjela kako ne bi morala davati više love nego prije za te stvari.

No, da krenemo s detaljima koje zanima većina ljudi - recimo, kamere. Količine fotki koje radimo su stvarno velike, tako da će kupci biti sretni kad shvate da će dobiti 64MP kameru sa Zeiss optikom. Prevedeno na normalan jezik, fotke će biti sjajne u svim uvjetima, bez problema će snimati i u tamnijem okruženju i mogu se nositi i s jačim mobitelima.

Izdržljim mobitel je također važna stavka, tako da i o tome ne trebate brinuti, iako je 60 Hz IPS zaslon u nešto nižoj kategoriji kako bi cijena bila povoljnija. Inače, radi se o 6.67 inča, što znači da će vam sve biti dovoljno veliko, čak i za normalne pojmove. Naravno, mobitel je 5G što se već i očekuje, a mobitel u ruci se osjeća dobro i čvrsto, jer je napravljen od polikarbonata što odaje dojam više klase.

Tu su i USB-C konektor, mikrofon, 3.5 mm priključak za slušalice i zvučnik koji su se smjestili na dnu kućišta, tako da je zvučnik je dovoljno glasan i daje prilično kvalitetan zvuk, što nije nevažno jer se većina glazbe ovih dana sluša upravo putem slušalica.

Vrijedi spomenuti i da je Nokia zaštitila prednji dio uređaja kaljenim staklom Gorilla Glass 5 , a uz to je i tvornički zalijepljena folija, tako da možete biti poprilično sigurni da se vaš mobitel neće tek tako razbiti.

Što se tiče povezivosti, ima zapravo sve što vam treba - 5G, 4G, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, NFC s podrškom za Google Pay, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, a važno je da sve ove komponente pružaju visoku stabilnost veze i pouzdanost.

Kad govorimo o bateriji, kapaciteta je 4.470 mAh (16,99 Wh , 3,8 V) i prilično je pouzdana na dnevnoj bazi. Za punjenje se može koristiti punjač izlazne snage od 18 W. Baterija se potpuno napuni za otprilike 1 sat i 50 minuta. Tek toliko da znate, aplikaciji PC Mark za provođenje testa trajanja baterije s 50% svjetline trebalo je 17 sati i 26 minuta da kapacitet padne sa 100% na 20%.

Sve u svemu, radi se o kvalitetnom i dobrom mobitelu koji će vas dobro služiti nekoliko godina bez ikakvih problema, jer može izdržati sve što stavljate pred njega. I da, cijena je sasvim u redu - 350 EUR.

Nokia X20 specifikacije:

Dimenzije ( Vx Šx D): 168,94 x 79,7 x 9,1 mm

Masa: 220 g

Zaslon (LCD): 6,67 inča, 1.080 x 2.400 piksela, omjer stranica 20:9 (~ 395 gustoće ppi), Corning Gorilla staklo 5

Mobilna platforma: Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm)

CPU: Osmerojezgreni (2×2,0 GHz Kryo 460 i 6×1,8 GHz Kryo 460)

GPU: Adreno 619

Memorija: RAM 6/8 GB, interna flash 128 GB + utor za kartice microSDXC

Kamere: prednja 32 MP, 1080p @ 30fps ; 64 MP, (galvna), PDAF + 5 MP (ultraširokog kuta) + 2 MP (makro) + 2 MP (dubina), 1080p @ 30 / 60fps

Komunikacija: Bluetooth 5.0 NFC, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, NFC, GNSS (GPS / AGPS, GLONASS, Galileo),

Operativni sustav: Android 11 (3 godine nadogradnje)

Povezivost: USB -C (USB 2.0), FM radio, 3,5 mm audio priključak

Senzori: otiska prsta, Akcelerometar (G-senzor), ambijentalnog svjetla, blizine, e-Kompas, Žiroskop

Baterija: Li-Po 4.470 mAh, kompatibilna s punjenjem od 9V/2A

Ostale značajke: Zeiss optika, Otključavanje licem, tipka Google asistenta, Ozo Audio

Ustupili: Nokia Hrvatska