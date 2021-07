My Talking Angela 2 igrica Huaweija

My Talking Angela 2 stigla je na AppGallery. Nastavak je to izuzetno popularne virtualne mobilne igre za brigu o kućnim ljubimcima, My Talking Angela, koja je imala nekoliko milijuna preuzimanja kada je objavljena na AppGalleryju krajem prošle godine. Nova igra tvrtke Outfit7, globalnog lidera na tržištu virtualnih igara za brigu o kućnim ljubimcima, postala je dostupna korisnicima Huaweija paralelno s njezinim lansiranjem na drugim velikim trgovinama aplikacija, učvršćujući AppGallery kao treću najveću platformu za distribuciju aplikacija na svijetu.

"Osim što je igru My Talking Angela 2 zabavno igrati, ona također podržava individualni stil svakog igrača", rekao je Gray Zhang, Voditelj odjela za igre i odnose s programerima, CEE and Nordic, iz Huawei Consumer Business Grupe. "Za razliku od drugih igara koje prodaju ideju o 'pravom' izgledu, ova igra promiče pravo igrača da budu tko god žele te da igraju kako god žele. Oduševljeni smo što možemo raditi s tvrtkom Outfit7 i što možemo lansirati njihove fantastične igre na AppGalleryju".

My Talking Angela 2 potiče svoje igrače da iskuse čaroliju prijateljstva kroz niz dinamičnih aktivnosti koje naglašavaju važnost brige o sebi te važnost vlastitog izražavanja. Uz nebrojene mogućnosti personalizacije, igrači mogu urediti Angelu, napraviti joj frizuru i našminkati je te urediti njezin stan po svom ukusu. Ova igra donosi suvremeno, uzbudljivo iskustvo virtualnog prijatelja te poziva igrače na otkrivanje novih iskustava u gradu s Angelom, poput pečenja kolača, sviranja i plesanja. Posvećen izvrsnosti, ovaj je tim surađivao i s profesionalnim plesačima kako bi za Angelu kreirali posebne pokrete za popularnu opciju plesa.

"Od raznih mogućnosti personalizacije pa do visokokvalitetnog dizajna igre, stalno pomičemo granice onoga što je moguće napraviti na mobitelu s igrom My Talking Angela 2," rekao je Xinyu Qian, predsjednik Uprave tvrtke Outfit7. "U ovoj smo igri oživjeli Angelu kao nikada prije i jedva čekamo vidjeti što igrači misle o našem najnovijem članu Talking Tom & Friends svijeta igara."

My Talking Angela 2 prati uspjeh ranijeg izdanja tvrtke Outfit7 - Talking Tom Gold Run¹, koje se sada nalazi među prvih pet najpreuzimanijih igara na AppGalleryju u Kini. Huawei će podržati igru kreiranjem posebnih maski s likom Talking Angele za najnoviju Huaweijevu liniju pametnih satova. Osim toga, fanovi mogu gledati Talking Angelu u CGI-animiranoj seriji Talking Tom & Friends². Temeljena na istoimenoj, višestruko nagrađivanoj franšizi, ova je emisija dostupna na Huaweijevoj video platformi, Huawei Video.

Kao jedna od najbrže rastućih trgovina za aplikacije, AppGallery nastoji surađivati s vodećim brendovima i programerima igara, čiji naslovi privlače najširu svjetsku publiku. To platformi omogućava stalno dodavanje novih uzbudljivih, izazovnih i zabavnih sadržaja, povezujući korisnike s igrama koje oni najviše žele igrati, a programere s novom i prethodno nekorištenom bazom kupaca.

Kako bi podržao dinamičan rast svoje kategorije igara na AppGalleryju, Huawei je nedavno predstavio GameCentre, svoj posebni igraći hub koji je unaprijed instaliran na Huawei uređajima. Osim toga, AppGallery je predstavio i poseban igraći tab kao dio redizajna svoje navigacije, koji je lansiran zajedno s novim izgledom AppGalleryja početkom ove godine. Sve to korisnicima omogućuje lakše pronalaženje igara i sadržaja u skladu s njihovim interesima.

Ulaganje tvrtke Huawei u rast ekosustava Huawei Mobile Services (HMS) rezultiralo je rastom aplikacija koje su u njega integrirane za više od 120% godišnje, s 134.000 trenutno dostupnih aplikacija. Na HMS platformi registrirano je više od 4 milijuna programera, od kojih 300.000 u Europi. AppGallery posluje u 170 zemalja svijeta, s 540 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika u cijelom svijetu. Za više informacija posjetite AppGallery

AppGallery - pametan i inovativan ekosustav

AppGallery programerima omogućuje stvaranje jedinstvenih iskustava za potrošače i vizija je napraviti otvorenu, inovativnu platformu za distribuciju aplikacija koja će biti dostupna potrošačima, a strogo štititi privatnost i sigurnost korisnika te im pružiti jedinstveno iskustvo. Kao jedna od top tri trgovine aplikacije na globalnoj razini, AppGallery nudi široku paletu globalnih i lokalnih aplikacija u 18 kategorija, uključujući navigaciju i transport, vijesti, društvene mreže i još puno toga. Huawei se udružio s 2,7 milijuna programera širom svijeta, a ukupna su preuzimanja dosegla 384,4 milijarde u 2020. godini.