Xiaomi predstavio nove AIoT proizvode

Xiaomi je danas predstavio paletu AIoT proizvoda koji poboljšavaju pametna iskustva u svim aspektima života korisnika: Mi Router AX9000, Mi 2K Gaming Monitor 27 '', Mi Electric Scooter 3, Redmi Buds 3 Pro i Mi Smart Air Fryer 3.5L.

Ovi inovativni proizvodi nude pametnije načine za poticanje korisnika na aktivnosti u otvorenom i/ili zatvorenom prostoru, a sve kako bi unaprijedili njihov životni stil bez obzira na to radi li se o odlasku na posao, boravljenju za stolom ili tijekom pripreme brzog obroka u kuhinji. Kroz ove inovativne tehnologije Xiaomi pruža prikladniji, učinkovitiji i zdraviji način života svakom pojedincu te mu pruža mogućnost pametnog načina života.

Osnažite svoj pametni život snažnom povezanošću

Mi Router AX9000: Dizajniran za hiperpovezani dom i kao središte za digitalnu zabavu korisnika, novi Mi Router AX9000 prvi je Xiaomijev tropojasni WI-FI 6 router1 opremljen Qualcomm® Hexa-core procesorom. S jednim opsegom od 4 GHz i dva opsega od 5 GHz, ovaj flagship proizvod sposoban je pružiti neprekinuta igračka iskustva čak i kada istovremeno napaja više povezanih pametnih uređaja.

Dostižući brzinu do 8.354Mbps2, s Mi Router AX9000 zaboravit ćete na sve kutije koje suvremenom igraču ili pametnom vlasniku kuće trebaju, omogućujući igranje i prenošenje širokopojasne širine, a istovremeno i mogućnost live streamanja u 4K bez prekida. U Mi Router AX9000 ugrađena je namjenska AIoT antena koja omogućava korisnicima da se jednostavno povežu i upravljaju svojom mrežom pametnih uređaja u samo nekoliko dodira.

Mi 2K Gaming Monitor 27 ": Xiaomijev potpuno novi Mi 2K Gaming Monitor 27 '' oštro predstavlja svaki detalj na 2560 x 1440 QHD zaslonu i sa svilenkasto glatkom 165Hz visoka brzinom osvježavanja s kojom će igrači zasigurno uroniti u igricu. Mi 2K Gaming Monitor 27 '', također, podržava VESA Display TM 400 i 95% DCI-P3 raspona boja, što stvara živopisan zaslon koji može projicirati zapanjujuće igraće grafike, pa čak i profesionalni vizualni sadržaj.

Prihvatite pametniji, zdraviji stil kuhanja

Mi Smart Air Fryer 3.5L: Pametan način života započinje u kuhinji, Mi Smart Air Fryer 3.5L namijenjen je onima koji žive užurbanim životom, no pritom ne žele kompromitirati svoju predanost zdravijem načinu života, čineći kuhanje kod kuće jednostavnim i jednostavnim zdravo - sve to bez dodavanja ulja.

Kompatibilan s aplikacijom Mi Home, Mi Smart Air Fryerom se lako može upravljati na daljinu te ga se može postaviti na bilo koje mjesto između 40 ° C i 200 ° C za savršeno kuhani obrok. Aplikacija, također, nudi više od 100 različitih ideja za recepte pa će s Mi Smart Air Fryerom 3,5L korisnici dobiti brzu inspiraciju za pripremu obroka svaki dan.

Pomoću Mi Smart Air Fryer 3,5L korisnici mogu čak pripremiti unaprijed kuhani obrok i to do 24 sata unaprijed, što otvara vrata beskrajnim mogućnostima kuhanja, bilo fermentaciji jogurta, dehidraciji hrane za kućne ljubimce, itd. Ako su vam ruke vezane, glasovne naredbe koje pokreću Google Assistant i Amazon Alexa mogu pokrenuti, zaustaviti ili provjeriti preostalo vrijeme kuhanja.Prozirni OLED zaslon također vam omogućuje pogled na vrijeme i temperaturu.

Podignite svoj stil u pokretu

Mi Electric Scooter 3: Xiaomijeva rješenja poboljšavaju život koji živimo u zatvorenom prostoru, ali i izvan zidova naših domova. Zapravo je Xiaomi predvodio prvu i posljednju milju mobilnosti s više od 4.000.000 Xiaomi Mi električnih skutera isporučenih širom svijeta.

Novi Mi Electric Scooter 3 još je jedan moderan urbani pratilac za putnike koji putuju po gradu s poboljšanim korisničkim iskustvom i sigurnosnim značajkama. Dostupan je u dvije boje: Onyx Black i Gravity Gray. Također sadrži vrlo praktično lagano tijelo, kao i nadograđeni sklopivi dizajn u 3 koraka, št ga čini udobnim za nošenje ili jednostavno presavijanje i odlaganje u stražnji dio automobila ili u autobusu ili vlaku.

Ubrzavajući do 25 km / h na motoru od 600 W maksimalne snage, Mi Electric Scooter 3 lako klizi preko padina ili neravnina tijekom kratkih putovanja po gradu. Osim toga, dolazi i s novim sigurnosnim značajkama koje uključuju E-ABS regenerativni antiblokirni sustav i novu stražnju dvostruku pločastu kočnicu.

Redmi Buds 3 Pro: Uz skuter, Redmi Buds 3 Pro idealan su pratioc za zabavu dok se vozite. Imaju impresivno zvučno iskustvo s hibridnim ANC-om te podržavaju Bluetooth 5.2 za stabilnu povezanost dvostrukih uređaja, što znači da se korisnici mogu bez napora prebaciti s gledanja videozapisa na prijenosnom računalu na primanje poziva na pametnom telefonu i to sve bez ponovnog uparivanja uređaja.

Kada su korisnici u pokretu, Redmi Buds 3 Pro nudi do 6 sati korištenja ili dobiva do 28 sati ukupnog vremena reprodukcije kad se napuni unutar kućišta. Za samo 10 minuta punjenja unutar kućišta, korisnici imaju dovoljno snage za do 3 sata reprodukcije glazbe. Redmi Buds 3 Pro, također, podržavaju bežično punjenje, omogućujući korisnicima da žive bez kabela.

Preporučene maloprodajne cijene (Mi.com)

Mi Router AX9000 299€

Mi 2K Gaming Monitor 27'' 449€

Redmi Buds 3 Pro 69.9€

Mi Electric Scooter 3 449€

Mi Smart Air Fryer 3.5L 99€