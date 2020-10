Nokia Essentials, sjajne bežične slušalice

HMD Global, dom Nokia telefona, danas je najavio Nokia Essential bežične slušalice - najnoviji dodatak svom bežičnom portfelju audio opreme. Nudeći vrhunski zvuk, prvoklasnu udobnost i iznimnu funkcionalnost i trajnost koju biste očekivali od Nokia dodatne opreme, nove Nokia Essential bežične slušalice idealan su suputnik za svakodnevne radne pozive, zabavu i vježbanje.

Prođite kroz beskrajne konferencijske pozive uz oštar, bogat audio doživljaj bežičnih slušalica Nokia Essential. Uz dodane dinamičke upravljačke programe od 40 mm, omogućujući sjajne tihe zvukove i jake basove, možete uživati u svom popisu pjesama za vježbanje ili nestati u svijetu zabave uz svoje omiljene emisije. Štoviše, ne trebate brinuti hoćete li ostati bez baterije na pola dana; s bežičnim slušalicama Nokia Essential možete uživati do 40 sati bežičnog reproduciranja1 pružajući vam dovoljno vremena do punjenja. Uz to, neograničena reprodukcija uvijek je dostupna zahvaljujući 3,5 mm audio kabelu.

Za dodatnu jednostavnost upotrebe, bežične slušalice Nokia Essential isporučuju se s univerzalnom podrškom za glasovnog asistenta2, tako da možete maksimalno iskoristiti svoj dan pomoću glasovnih naredbi. Samo recite "OK Google" 3 i dobivajte upute, postavite svoje omiljene pjesme, upućujte pozive i još mnogo toga, čak i bez potrebe da vadite telefon iz džepa.

Uživajte u povezivanju bez poteškoća sa svim svojim uređajima zahvaljujući univerzalnoj kompatibilnosti Bluetooth® 5.0, što ga čini savršenom dodatnom opremom bez obzira koji operativni sustav koristite. Za dodatnu udobnost, sklopivi dizajn trake za glavu i robusni vanjski poklopac od anodiziranog aluminija s udobnim, mekanim ulošcima za uši osiguravaju da su bežične slušalice Nokia Essential uistinu prijenosna, pouzdana i pristupačna audio rješenja za sve one koji traže izvrstan zvuk koji ide tamo gdje vi idete.

Alexander Lambeek, Globalni voditelj dodatne opreme, HMD Global:

„S našim portfeljem dodatne opreme pružamo sva iskustva koja su vam potrebna u elegantnom i pristupačnom paketu koji možete očekivati od pouzdane marke, a nove bežične slušalice Nokia Essential nisu iznimka. Savršeno je audio rješenje - pristupačne i s univerzalnom povezivošću, ove su slušalice savršen pratilac za posao, glazbu ili sport. A, uz podršku glasovnog asistenta, ljudi se mogu odvojiti od svojih ekrana i upiti svijet oko sebe! "