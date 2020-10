Facebook Dating stiže u Hrvatsku

Navedena usluga do sada je bila dostupna u 20 država, u kojima je - prema Facebookovom priopćenju, do sada ostvareno više od 1,5 milijardi dateova na temelju podudarnosti korisnika.

Facebook Dating dostupan je unutar Facebookove aplikacije, a za njegovo korištenje potrebno je kreirati profil u kojem se može uvrstiti određene postojeće opcije s Facebooka i neke nove. Primjerice, korisnik u njemu može objavljivati svoje Stories objave s Facebooka ili Instagrama ili podijeliti grupe i događaje na koje ide kako bi lakše našao osobu sa sličnim interesima.

Secret Crush, odnosno tajna simpatija opcija je koja korisnicima omogućava da istraže potencijalne veze s onima s kojima su već povezani na Facebooku i/ili Instagramu. Poznanstva neće korisniku tražiti podudarnosti među onima koji su mu već prijatelji na Facebooku, no ako korisnik odluči koristiti značajku Tajne simpatije, moći će odabrati do devet prijatelja na Facebooku ili pratitelja na Instagramu za koje je zainteresiran. Ako ga Tajna simpatija također doda na svoju listu Tajnih simpatija, doći će do podudarnosti (Match). Ako korisnikova Tajna simpatija ne koristi Poznanstva, nema listu Tajnih simpatija ili nije korisnika stavila na nju, neće znati da je korisnik upisao njezino ime na svoju listu.

Facebook Dating uključuje i virtualne dateove. Nakon što se ispostavi da dvoje korisnika odgovaraju jedno drugom, moći će uspostaviti i videopoziv dodirom na posebnu ikonu unutar chata. Korisnik će najprije poslati pozivnicu, a nakon što je drugi korisnik prihvati, započet će videopoziv koji će im omogućiti da se još bolje upoznaju.

Iz sigurnosnih razloga, Facebook je ugradio i različite zaštitne mehanizme, uključujući mogućnost blokiranja ili prijave bilo kojeg korisnika te onemogućavanje slanja fotografija, poveznica, uplata ili videosadržaja u porukama. Osim što korisniku neće tražiti podudarnosti među onima koji su mu već prijatelji na Facebooku, Poznanstva neće niti obavještavati njegove prijatelje o tome da ih koristi. Tako se ni detalji profila, poruka ili aktivnosti poput označavanja sa „sviđa mi se" ili podudaranja s drugim korisnicima neće prikazivati na korisnikovom zidu (News Feedu) na Facebooku. Facebooku je cilj učiniti Poznanstva mjestom na kojem će se ljudi osjećati ugodno dok traže nekoga za spoj ili početak dugotrajnije veze.

Europske države koje su danas dobile mogućnost korišenja Facebook Datinga su Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Facebook Dating uskoro bi trebao biti dostupan u ažuriranim Facebook aplikacijama za iOS i Android, na način da se nakon otvaranja "hamburger menija" (tri vodoravne linije) pronađe opcija Dating. Više informacija dostupno je na Facebook.com/dating.