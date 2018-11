Neobični znakovi zdravog organizma

Zdravlje se manifestira na mnoge načine, a neki od njih jednostavno se ne mogu shvatiti baš tako jer su - prilično gadljivi. Ipak, zdravi su bez dileme, pa evo pet najčešćih:

Česte posjete WC-u - ako obavljate veliku nuždu više od jednom dnevno, možda mislite da je to problem. Ipak, to može biti i znak dobrog zdravlja. Što učinkovitije vaše tijelo izbacuje otpad, to ćete biti zdraviji.

Perutanje kože - moglo bi biti neobično gledati kako se vaša koža peruta i neugodno rješavati suhe zakrpe. Ali ovo je još jedan normalan tjelesni proces

Plinovi... - iako se ispuštanje plinova smatra neugodnim, to je savršeno normalna i zdrava stvar za napraviti i važan dio zdravlja crijeva. Plin može biti znak problema kada je popraćen drugim zdravstvenim simptomima koji bi mogli ukazivati na probleme probavnog zdravlja, poput sindroma iritabilnog crijeva ili netolerancije na hranu. Ako vas trbuh boli, imate proljev ili vam se čini da ispuštate više plina nego inače, obavijestite svog liječnika.

Vaginalna tekućina - cervikalna tekućina tehnički je termin za točke koje vidite na donjem rublju. Razlikuje se u boji i teksturi, ali idealna je bijela: jasna, žilava i skliska. Ako pokušavate zatrudnjeti, ova tekućina će pomoći spermi da dođe gdje treba ići u susret jajašcu, ali također djeluje kao prirodno mazivo kako bi seks postao zabavan i ugodniji.

Vosak u ušima - ako ste ikad išli čistiti uši i pitali se što je sa svim tim voskom, znajte da niste sami. Svi imamo vosak u ušima i to je dobra stvar. Vosak također ima antimikrobna svojstva kako bi se infekcije zadržale pod kontrolom. Većina nas misli da je vosak u ušima odvratan i mnogi ga pokušavaju ukloniti štapićima, ali sigurnije je jednostavno ga pustiti.