Nemojte koristiti umjetna sladila

Volimo kavu, je li tako? Naravno... e, al' kad pijemo dosta kave/čaja, stavljamo i puno šećera pa se debljamo.... i onda krenemo tražiti alternativu koja bi bila zdrava, a usput i ne deblja... ne ide to baš tako, evo i zašto.

Naime, ljudi bi trebali izbjegavati korištenje alternativnih sladila kako bi kontrolirali težinu, poručili su stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije. Niskokalorični ili nimalo kalorični zaslađivači koriste se umjesto šećera za zaslađivanje hrane i pića i mogu se naći u proizvodima uključujući deserte i gotova jela, kolače, pića, žvakaće gume i pastu za zube.

Mnogi ljudi također dodaju takva sladila vlastitoj hrani i pićima kao alternativu šećeru. Ali nove smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) potiču ljude da ne koriste zaslađivače bez šećera (NSS) kao sredstvo za kontrolu težine, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Konzumacija slobodnih šećera povezana je s povećanjem broja ljudi koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu, kao i povećanjem broja slučajeva dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti, raka i karijesa.

S fokusom na smanjenje unosa šećera, WHO je poručio da je "pojačano zanimanje za zaslađivače bez šećera kao moguću alternativu". Zbog sposobnosti umjetnih i prirodnih zaslađivača da daju sladak okus bez kalorija, neki su tvrdili da mogu pomoći u sprječavanju prekomjerne tjelesne težine ili pretilosti.

Ali drugi su sugerirali da bi mogli povećati rizik. Kao rezultat toga, WHO je poduzeo reviziju studija koje su ispitivale učinke takvih sladila. Sveukupno su stručnjaci WHO-a ispitali podatke iz 283 studije provedene na odraslima, djeci, trudnicama ili mješovitoj populaciji.

Rezultati sugeriraju da "uporaba zaslađivača bez šećera ne donosi nikakvu dugoročnu korist u smanjenju tjelesnih masti kod odraslih ili djece". Autori studije rekli su da kratkoročno korištenje zaslađivača bez šećera može dovesti do manjeg gubitka težine "kada je njihov unos povezan sa smanjenjem ukupnog unosa energije".

Negativne posljedice

WHO je također rekao da bi moglo doći do "neželjenih učinaka" povezanih s dugotrajnom upotrebom, poput povećanog rizika od dijabetesa tipa dva, kardiovaskularnih bolesti i smrti. No autori dodaju da su potrebna daljnja istraživanja.

"Zamjena slobodnih šećera sladilima bez šećera ne pomaže dugoročno u kontroli tjelesne težine", rekao je Francesco Branca, direktor WHO-a za prehranu i sigurnost hrane.

"Ljudi trebaju razmotriti druge načine smanjenja unosa slobodnih šećera, poput konzumiranja hrane s prirodnim šećerima, poput voća, ili nezaslađene hrane i pića. Sladila bez šećera nisu esencijalni prehrambeni čimbenici i nemaju nutritivnu vrijednost. Ljudi bi trebali u potpunosti smanjiti slatko u prehrani, počevši od rane dobi, kako bi poboljšali svoje zdravlje."

Kao rezultat studije, WHO je objavio novu uvjetnu smjernicu koja preporučuje da se zaslađivači bez šećera ne koriste za kontrolu tjelesne težine ili smanjenje rizika od nezaraznih bolesti. Preporuka se odnosi na sve osobe osim na one s već postojećim dijabetesom.

Dakle, pazite što stavljate u svoju kavu...