Burnout je stvaran problem, ne prazna priča

Burnout je jednostavna stvar - radite previše, premalo se odmarate i na kraju možda čak i umrete zbog toga. Mislite da pretjerujemo? A ne....

Ne korištenje godišnjeg odmora odnosno ne uzimanje adekvatnog vremena za odmor može dovesti do prekomjernog rada i izgaranja, zaključila je autorica knjige The Financial Mindset Fix: A Mental Fitness Program for an Abundant Life, psihoterapeutkinja Joyce Marter. Ukazala je na nedavnu studiju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koja je pokazala da su prekomjerni rad i iscrpljenost doprinijeli više od 745.000 smrti u samo jednoj godini u SSAD-u, što je dvostruko više od umrlih u toj zemlji od virusa COVID-19 u prvoj godini pandemije.

Odmor je neophodan za zdravlje

Stres je normalan dio života, i iako postoje načini za upravljanje stresom, suočavanje s njim iz dana u dan, bez kraja, ima ozbiljan učinak na vaše tijelo. Stres može narušiti zdravlje vaših zuba, uzrokovati probleme s probavom, povećati rizik od raka grlića maternice i povisiti krvni tlak... a to su tek neke u nizu tegobi koje stres uzrokuje.

Baš kao što sportaši trebaju stanke od fizičkih napora, odmori su vitalni za zdravlje jer prekidaju ciklus stresa", kaže Erin Engle, psihologinja na NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center.

Istraživanja, poput studije iz veljače 2023., objavljene u časopisu Molecular Psychiatry, povezuju kronični stres s povećanim rizikom od većine kroničnih bolesti, stanja mentalnog zdravlja, pa čak i kognitivnih problema poput oslabljenog pamćenja i sposobnosti učenja.

Kronični stres utječe na našu sposobnost da ostanemo angažirani i produktivni, odupremo se infekcijama, a i san može biti loš, dodaje dr. Engle.

Previše stresa donosi i probleme sa srcem. Gioia Turitto, kardiologinja iz bolnice NewYorku -Presbyterian Brooklyn Methodist tvrdi kako radoholičari imaju veću vjerojatnost da imaju 'tip A' osobnosti, što je dobro poznati faktor rizika za srčane probleme.

Procijenjeno je da dug radni tjedan, duži od 55 sati tjedno, povećava rizik od moždanog udara za 35%, kao i rizik od smrti od srčanog udara za 17%, objašnjava dr. Turitto.

Osim toga, doktor Rekha Kumar, glavni medicinski službenik u programu za njegu tjelesne težine, Found, i endokrinolog iz New Yorka, kaže da je studija iz 2021. pokazala da odrasli s visokim stresom imaju 45% veću vjerojatnost da će imati metabolički sindrom - skupinu simptoma koji povećavaju rizik od bolesti srca, dijabetesa i drugih zdravstvenih stanja.