Neki začini snažniji su od lijekova

Tek toliko da znate - đumbir, čili, kurkuma, cimet i češnjak mogu koristiti za ublažavanje obične prehlade, ali i za očuvanje zdravlja srca i probave.

U šalicu naribajte komad svježeg đumbira veličine palca. Đumbir je poznat po antioksidativnom i protuupalnom djelovanju, ublažava mučninu i podiže tjelesnu temperaturu.

Dodajte štapić cimeta ili žličicu mljevenog. Cimet, kaže Mills, može olakšati probavne tegobe, probleme s dišnim putovima i menstrualne bolove.

Smjesu prelijte vrućom vodom, ostavite nekoliko minuta, procijedite i popijte. "Odmah osjetite toplinu", istaknuo je.

Kako djeluje?

Mills objašnjava da "vruće biljke" poput đumbira potiču hiperemiju, širenje krvnih žila koje pomaže pri otvaranju dišnih putova i izbacivanju sluzi iz pluća. "To je prirodni mehanizam kojim se tijelo čisti", dodao je.

Začini za srce i crijeva

Osim protiv prehlade, Mills ističe da ovi začini mogu pomoći i kod dugoročnog zdravlja.

Kurkuma: Kurkumin, njezin aktivni sastojak, snažno je protuupalno sredstvo.

Češnjak: Sirovi češnjak djeluje kao prebiotik i pomaže održati zdravu crijevnu floru.

"Umjesto da odmah tražite antibiotik, pokušajte s ovim jednostavnim, kućnim tretmanima", savjetuje Mills.

Potreban je oprez

Iako postoje dokazi da začini i biljni pripravci mogu poboljšati zdravlje, istraživanja su često još u ranoj fazi i uglavnom se provode s koncentriranim ekstraktima. Treba imati na umu i da američka FDA biljne dodatke smatra hranom, a ne lijekovima, pa oni ne prolaze stroga testiranja i standarde kao farmaceutski proizvodi.

Stručnjaci sa sveučilišta Johns Hopkins upozoravaju da biljni dodaci mogu imati snažne učinke i ometati djelovanje lijekova. Zato je, prije nego što se odlučite na njihovu upotrebu, najbolje posavjetovati se s liječnikom, naravno....